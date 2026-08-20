‘빈 손’ 그친 김윤덕·오세훈 회동…내주 또 만나 ‘용산공원 담판’

“공원 활용·대상 부지 공론화 거쳐야”
김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 20일 서울 모처에서 만나 용산공원을 활용한 서울 주택 공급 방안을 두고 약 1시간 동안 협의를 이어갔지만 접점을 찾지 못했다. 김 장관과 오 시장은 다음 주 다시 만나 논의를 이어가기로 했다.
김 장관은 이날 회동이 끝난 뒤 기자들과 만나 “서로 간의 오해는 많이 풀린 거 같다. 양 측의 정확한 입장을 확인하는 과정이었다”면서도 “(용산공원 활용을 두고) 오 시장님은 원칙적 반대 입장이었다”고 말했다.
김 장관은 “용산공원에 대해서 일부를 주택으로 공급하는 것, 특히 청년이나 신혼부부, 다자녀가구 공급하기 위해 법을 바꾸어야 하는데 어떤 태도와 생각을 갖고 있느냐가 쟁점이었다“며 ”용산공원을 잘 지키는 것과 청년·신혼부부 등에 주택 공급하는 게 불가능한게 아니고 양립할 수 있는 방안을 찾아보자고 했다”고 전했다.
용산공원 활용 방안과 구체적 부지를 두고서는 숙의 과정이 필요하다고 밝혔다. 김 장관은 “용산공원이 보존되고 지켜져야 한단 대원칙에는 적극 동의한다”면서 “토론회나 공론화위원회 등 숙의 과정을 거친다면 대상 부지는 공론화 과정에서 자연스럽게 올라올 것”이라고 언급했다.
김 장관이 취임한 이후 두 기관의 수장은 이날 회동을 포함해 총 4차례 만났지만, 서로의 입장차만 확인하며 성과를 내지 못했다는 평가가 나온다.
이런 가운데 양측은 다음주 다시 만나 논의를 이어간다는 방침이다. 김 장관은 “다음주에 만나서 가능하면 국민들 서울시민, 수도권, 특히 청년 신혼부부에게 희망적 메시지를 줘야한다는 데 공감했다”며 “다음주에 담판을 짓겠다기 보다는 서로 우호적 분위기에서 좋은 결론을 향해 가는 길이라고 생각해달라”고 강조했다.
조중헌 기자
세줄 요약
- 용산공원 활용 주택 공급 논의, 접점 미확인
- 공원 보존 원칙 동의, 주택 공급 방안 이견
- 다음 주 재회동 예고, 공론화·숙의 과정 추진
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