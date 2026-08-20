“둘이 식비 15만원, 수입 90% 투자”…27세에 순자산 4억 모았다

세줄 요약 20대 초반 절약·부업으로 종잣돈 마련

27세 순자산 4억1149만원 달성 공개

수입 90% 이상 투자, 5억 목표 제시

이미지 확대 유튜브 ‘와이스트릿’ 캡처

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20대 초반부터 절약과 부업으로 종잣돈을 마련한 20대 직장인이 만 27세에 순자산 4억원을 달성한 자산 형성 과정을 공개해 화제다. 한 달 식비를 2인 기준 15만원으로 줄이는 한편 본업과 부업으로 얻은 수입의 90% 이상을 투자에 돌리고 있다고 밝혔다.지난 17일 유튜브 채널 ‘와이스트릿-지식과 자산의 복리효과’에는 ‘1억 모으기 퀘스트 또 깼습니다! 절약의 달인에서 이제는 투자의 달인까지 노립니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에 출연한 곽지현씨는 “4년 만에 1억원을 모은 데 이어 2년 만에 다시 1억원, 이후 1년 만에 또 1억원을 모았다”며 현재 순자산이 4억 1149만원이라고 밝혔다.곽씨는 초기에는 예·적금과 절약을 통해 종잣돈을 만드는 데 집중했다. 이후 자산 규모가 커지면서 부동산과 해외 주식, 소수점 투자, 가상자산 등으로 투자 대상을 넓혔다.본업 외에 부업도 꾸준히 하고 있다. 경제·투자 관련 유튜브 채널에서 일하는 곽씨는 퇴근 후 반려견을 돌보는 펫시터와 영상 외주 아르바이트 등을 병행하고 있다. 이렇게 얻은 부수입 역시 대부분 저축하거나 투자한다고 설명했다.최근에는 부동산에도 투자했다. 곽씨는 지난 4월 남자친구와 자금을 합쳐 성남의 아파트를 매입해 함께 거주하고 있다고 밝혔다. 매입 가격은 11억원 후반대로, 4억~5억원가량을 대출받았다고 설명했다.자산이 4억원을 넘어섰지만 생활비를 아끼는 습관은 그대로다. 곽씨가 공개한 한 달 식비는 2인 기준 15만원이다. 개인 용돈은 자신이 10만원, 남자친구가 20만원으로 정해두고 있다. 이마저도 남은 돈은 소수점 투자에 활용한다고 했다.눈길을 끈 절약법 가운데 하나는 ‘냉장고 지도’다. 냉장고 안에 어떤 식재료가 남아 있는지 따로 기록해두고 문을 열지 않아도 재료를 확인할 수 있도록 하는 방식이다. 중복 구매와 식재료 폐기를 줄여 식비를 아끼기 위해서다.이 밖에도 중고매장을 이용하고 텀블러 할인이나 기프티콘 거래 플랫폼을 활용하는 등 일상에서 지출을 줄이는 습관을 이어가고 있다고 소개했다.절약으로 만든 종잣돈은 적극적인 투자로 연결했다. 현재 미국 S＆P500과 필라델피아 반도체 관련 상품, 비트코인 등을 매월 또는 매주 적립식으로 자동 매수하고 있다고 밝혔다.처음부터 큰돈을 투자한 것은 아니었다. 1억원을 모은 뒤 투자 손실이 두려워 한 달 5만원씩 소액 투자를 시작했고, 약 2년간 경험을 쌓은 뒤 본격적으로 투자 규모를 늘렸다는 설명이다.곽씨는 현재 자신이 벌어들이는 수입의 90% 이상을 투자에 사용하고 있다고 밝혔다. 다음 목표는 30세가 되기 전 순자산 5억원을 만드는 것이다.그는 “공부를 잘한 것도 아니고, 집에 돈이 있었던 것도 아니다”라며 “평범한 사람도 꿈이 있으면 이룰 수 있다는 것을 보여주고 싶었다”고 말했다.김유민 기자