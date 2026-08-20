농심, 햇감자 시즌 맞아 ‘포테토칩’ 신제품 확대

세줄 요약 햇감자 수확철 맞춘 포테토칩 신제품 확대

편의점 4사 협업으로 맛별 차등 판매 진행

청년농부 지원과 감자 전량 구매로 상생

이미지 확대 ‘포테토칩’

2026-08-20 18면

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농심이 국내산 햇감자 수확 시기에 맞춰 ‘포테토칩’ 신제품을 잇달아 선보이며 제품 라인업 강화에 나섰다.농심은 매년 7월부터 10월까지 국내에서 수확한 햇감자를 활용해 포테토칩을 생산한다. 올해는 ‘포테토칩 교촌간장치킨맛’과 ‘포테토칩 엽떡로제맛’을 출시한 데 이어 최근 편의점 4사와 협업해 솔티버터맛, 매콤까르보맛, 버터갈릭새우맛, 크림치즈소시지맛 등 신제품 4종을 선보였다.이번 신제품은 편의점별로 다른 맛을 판매하는 방식이 특징이다. 농심은 소비자들이 다양한 제품을 비교하며 즐길 수 있도록 관련 이벤트도 진행할 계획이다.농심은 최근 외식 브랜드와 인기 메뉴를 과자로 재해석하는 협업을 확대하고 있다. 지난 3월 출시한 교촌간장치킨맛은 출시 한 달 만에 판매량 200만 봉을 돌파했으며, 6월 선보인 엽떡로제맛도 소비자들의 호응을 얻고 있다.농심은 ﻿국내 감자 농가와 협력을 이어가는 중이다. ‘함께하는 청년농부’ 프로그램을 통해 청년 농업인의 감자 재배를 지원하고 생산 물량을 전량 구매하고 있다.﻿김현이 기자