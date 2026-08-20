삼립, 소스부터 샐러드까지… ‘저당’ 라인업 강화

이미지 확대 ‘피그인더가든’

2026-08-20 18면

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식품의약품안전처에 따르면 2024년 국내 슈거제로 제품 생산실적은 전년 대비 20.1% 증가했다. ﻿삼립의 웰니스 브랜드 ‘피그인더가든’은 이런 흐름에 맞춰 저당 소스·드레싱에 이어 완제품 샐러드까지 선보이며 라인업을 강화하고 있다.피그인더가든은 지난 3월 수크랄로스·아세설팜칼륨·아스파탐 등의 인공감미료 대신 알룰로스와 스테비아를 사용한 저당 소스 6종(토마토케첩, 머스타드 등)과 드레싱 6종(오리엔탈, 발사믹 등)을 출시했다. 이 제품들은 깔끔한 단맛으로 인기를 끌며 출시 한 달 만에 매출이 200% 성장했다.소비자 호응에 힘입어 새롭게 출시한 완제품 ‘저당핏 샐러드’는 100g당 당류를 3g 이하로 낮춘 것이 특징이다. 특히 소비자 선호도가 높은 토핑에 피그인더가든의 특제 저당 드레싱을 더해 당 부담을 줄이고 맛의 완성도를 높였다. ▲리코타 치즈와 고구마 토핑에 저당 키위 드레싱을 더한 ‘저당핏 리코타 고구마 샐러드’ ▲닭가슴살과 단호박에 저당 참깨흑임자 드레싱을 조합한 ‘저당핏 치킨 단호박 샐러드’ 2종으로 구성했다.﻿김현이 기자