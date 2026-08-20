롯데GRS, ‘리아 두툼 새우’ 흥행… 2주만에 100만개 팔려

세줄 요약 두툼 새우 패티 적용, 식감 강화

고추냉이·딱새우 소스로 차별화

출시 2주 만에 100만 개 판매

이미지 확대 ‘리아 두툼 새우’

2026-08-20 18면

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롯데리아는 최근 기존 ‘리아 새우’를 고급화한 ‘리아 두툼 새우’와 ‘리아 두툼 새우 스파이시 토마토’ 2종을 출시했다.신제품은 두툼한 새우 패티를 적용해 식감을 강화했으며, 서양식 고추냉이 소스와 딱새우 엑기스를 활용한 토마토 소스 등 차별화한 맛을 내세웠다.출시에 앞서 롯데리아는 롯데월드몰B1점에서 특화 메뉴를 운영하며 소비자 반응을 분석했다. 조사 결과 기존 리아 새우는 30~40대 소비자의 선호가 높았고, 특화 메뉴는 20~30대 소비자의 관심을 끈 것으로 나타났다.신제품은 출시 2주 만에 100만 개가 판매되며 목표 대비 242%의 판매 실적을 기록했다. 특히 스파이시 토마토는 조기 품절될 정도로 높은 인기를 얻었다. 판매량은 지난해 출시한 ‘통새우크런KIM’ 대비 137%, 2025년 ‘청양 바삭 통새우버거’ 대비 40% 증가했다.롯데리아는 상반기 협업 메뉴 중심의 ‘펀(Fun) 전략’에 이어 하반기에는 대표 메뉴를 강화하는 ‘오리지널리티(Originality) 전략’을 통해 브랜드 경쟁력을 높인다는 계획이다.김현이 기자