교육교부금, 최근 3년 성장률·학령인구 반영 ‘대수술’

내국세 20.79% 연동 등 폐지

내년 20조 줄어든 80조 3000억

교육감협의회 등 교육계 반발

이미지 확대 박홍근 기획예산처 장관(왼쪽)과 최교진 교육부 장관이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 교육교부금 개편 공개 토론회에 참석하고 있다. 2026.7.8.

연합뉴스

세줄 요약 학령인구 감소 반영한 교부금 산식 개편 추진

내국세 20.79% 연동제 폐지와 기금 조성 검토

교육계 반발 속 국회 논의에서 수정 가능성

2026-08-20 10면

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학령인구가 감소한 시대상을 반영한 지방교육재정교부금 개편안과 초과 세수를 활용한 ‘미래대응기금’ 조성 방안 발표가 임박했다. 교육부와 기획예산처의 치열한 줄다리기 끝에 최종안은 기획처의 요구가 대거 반영된 것으로 확인됐다. 다만 교육계의 반발이 점점 커지고 있는 터라 국회 논의 과정에서 수정될 가능성은 남아 있다.정부 관계자는 19일 “내국세의 20.79% 연동제가 폐지되고 미래대응기금을 조성하는 것이 방안의 골자”라면서 “기획처가 마련한 안대로 갈 것 같다”고 말했다. 그간 교육부는 미래대응기금을 초중등 교육에 쓰고, 교육교부금 재원을 안정적으로 보장하는 조항을 법률에 명문화해야 한다고 요구해 왔다.하지만 기획처는 교육교부금이 이미 초중등 교육 재원이기 때문에 미래대응기금을 투입하는 건 중복 지원에 해당하고, 세수가 매년 유동적인 상황에서 재원을 법률에 명문화하면 재정의 유연성이 훼손될 수 있다고 반대하고 있다.교육교부금은 최근 3개년 평균 경상 성장률과 학령인구 변화율로 다음 해 재원이 결정되는 방안이 채택될 것으로 보인다. 학령인구가 감소하는 상황에서 내국세에 연동해 교부금이 자동으로 확대되는 경직적 구조를 개선해야 한다는 기획처의 주장이 반영됐다.다만 교부금이 급감하는 것을 막기 위해 학령인구 변화율의 반영 비율은 조정될 것으로 보인다. 당초 반영 비율은 40%였으나, 기획처와 교육부의 협의로 35% 안팎으로 하향될 가능성이 있다. 이런 산식을 적용하면, 내년 교부금은 80조 3000억원으로 올해(76조 4000억원)보다 5.1% 증가하지만, 내국세 연동제를 유지했을 때 내년 교부금인 약 100조원보다는 20조원 줄어든다.대한민국교육감협의회는 19일 교부금 개편 긴급 간담회를 열고 내국세 연동제 폐지에 반대하는 입장을 확인했다.교육계의 반발이 이어지자 청와대도 직접 의견 청취에 나선다. 청와대 국민경청비서관실은 20일 오후 교육계 대표 10명을 초청해 교부금 관련 의견을 듣는다.세종 박기석·이준호 기자