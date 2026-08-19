경제 [인사] 국토교통부 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/19/20260819500235 URL 복사 댓글 0 조중헌 기자 수정 2026-08-19 19:25 입력 2026-08-19 19:25 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■국토교통부 ◇과장급 전보 △주택기금과장 최병길 △항공보안정책과장 성은하 △도로건설과장 한성수 △도로관리과장 최아름 △철도운행안전과장 김혜진 △대도시권광역교통위원회 광역교통정책과장 문석준 △홍보담당관 김연희 △감사담당관 김영혜 △항공정책과장 정진훈조중헌 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 인사에서 발표된 것은 무엇인가요? 과장급 전보 차관급 승진