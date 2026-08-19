붐비는 금융권 공동채용 박람회

54세 장동건 ‘너무 달라진 외모’, 아버지도 못 알아봐… “‘얼굴에 무슨 짓을’ 하시더라

“가슴 만지면 행운 찾아와” 속설에…복원 보름만에 ‘금빛’으로 변했다

“아버지 발가락이 왜 여기에”…요양병원 냉장고 열었다가 ‘충격’

“매미 볶아먹자” 한국 온 중국인들, 유충 싹 다 잡아갔다?…한강서 무슨 일이

“콘돔 꼭 썼는데” 키스만 해도 전염된다?…전세계 난리 난 상황, 한국은

“방 서서히 망가져, 공해 수준” 타블로, 강혜정과 결혼 후 매일같이 ‘부부싸움’

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

김주환·서진솔·하종민 기자 ‘셀프 면죄부’ 의원님… 청렴엔 예외 없어야

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

정회하 기자 장윤기 사건 둘러싼 경찰 내부 진실공방…칼끝은 지휘부로

박재홍 기자 조선 서울~부산 잇던 영남대로 위에… 강남 개발의 역사 오롯이 담은 길

유승혁·이지 기자 40도는 ‘뉴노멀’… 폭염 위험지도 만들고 대피공간 확보하라

워싱턴 임주형 특파원 ‘기생충 공포’ 美 15개주로 집단 감염 확산…양상추 한 장이 흔든 식탁

박성국 문화체육부 기자 폭염에 무리한 러닝은 금물… 실내운동으로 체력 충전하자

정연호 기자 “제 손으로 아이들 숨 끊어야”… 여우고개 백골 자매 비정한 천륜

듣는 그날의 사건현장

김경두 기자 “산후조리원비 냈다면 필독”… 억대 연봉자도 세금 돌려받는 ‘출산 세테크’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 우리의 현존은, 무한한 복제와 영원한 과거의 반복일지도

오경진의 폐허에서 무한으로

세종 강주리 기자 잇단 공무원 자살에 뒤숭숭한 관가…지난해 자살 순직 요청 49명, 3명 중 2명은 탈락 왜

도쿄 명희진 특파원 드래곤볼·원피스·귀멸 키운 日 ‘소년점프’…만화 대국도 100만부 무너졌다

글·사진 박상준 여행작가 기도, 나를 기다리는 쉼… 한 줌의 고요가 내려앉는다

유용하 과학전문기자 폐·신장·췌장은 20대부터 노화 가속…AI로 장기 나이 알 수 있다

박효준·한지은 기자 따릉이·타슈·타랑께·누비자…전국 공영자전거 안전관리 기준 통일한다

허백윤 기자 ‘돈쭐’ 응원에 크래미 살았다…북태평양 뚫은 한성기업의 ‘수산보국’

백서연 기자 “한미훈련 축소” 트럼프, 북미 관계 강조…중간선거용 외교 성과 노렸나

유용하 과학전문기자 “표절 꼼짝마”…전문가도 못 찾는 미세한 차이 AI가 잡는다

글·사진 나고야 명희진 특파원 메인 선수촌 없는 ‘에코 축제’… 日 아시안게임 덜 짓고 다시 쓴다

윤창수 전문기자 美영부인 두문불출, 백악관 대변인 사임 뒤에 그녀가?

[세종로의 아침] 청산되지 않은 과거가 만든 훈장 / 윤수경 문화체육부 기자(차장급)

[기고] 건강보험 개편, ‘공정’을 먼저 세워야 / 김영주 미래소비자행동 공동대표(경제학 박사)

[양창섭의 클래식 한마디] AI 연출과 콘서트 오페라 / 양창섭 음악칼럼니스트

[김정인의 역사프리즘] 이제야 소녀상 곁으로 돌아온 수요시위 / 김정인 춘천교대 교수

[열린세상] 내편만 옳다는 생각 버려야 선진국 / 우윤근 법무법인(유)광장 고문·전 러시아 대사

[길섶에서] 부추꽃이 피어서 / 황수정 논설실장

2026 금융권 공동채용 박람회가 열린 장소는?

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19일 서울 동대문디자인플라자에서 열린 2026 금융권 공동채용 박람회 부스가 구직자들로 붐비고 있다.도준석 전문기자

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