경제 붐비는 금융권 공동채용 박람회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/19/20260819500170 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-08-19 15:17 입력 2026-08-19 15:17 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 19일 서울 동대문디자인플라자에서 열린 2026 금융권 공동채용 박람회 부스가 구직자들로 붐비고 있다. 2026.8.19 도준석 전문기자 19일 서울 동대문디자인플라자에서 열린 2026 금융권 공동채용 박람회 부스가 구직자들로 붐비고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 금융권 공동채용 박람회가 열린 장소는? 서울 동대문디자인플라자 서울 코엑스