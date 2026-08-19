“소비자는 배양육을 어떻게 받아들일까”…심플플래닛, 인식 조사 나선다

세줄 요약 소비자 인식 조사로 수용성 데이터 확보

기대·우려 요인과 정보 제공 효과 분석

제품 포지셔닝·커뮤니케이션 전략 반영

이미지 확대 심플플래닛 로고 이미지 (제공=심플플래닛)

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세포배양식품 전문기업 심플플래닛이 (재)경북테크노파크가 주관하는 ‘푸드테크 연구지원센터 구축(세포배양식품) 실증 및 사업화 지원사업’의 소비자 인식 분야 지원 기업으로 선정됐다고 19일 밝혔다.심플플래닛은 이번 과제를 통해 세포배양식품에 대한 국내 소비자의 인식 현황을 분석하고 수용 전략을 도출하는 연구를 수행한다. 조사는 소비자가 세포배양식품을 접할 때 느끼는 기대와 우려 요인을 확인하고, 정보 제공 방식에 따른 수용도 변화를 분석하는 데 초점을 맞춘다.소비자가 중시하는 요인이 가격인지, 안전성 정보인지, 환경적 가치인지에 따라 제품의 포지셔닝과 커뮤니케이션 방식이 달라질 수 있기 때문이다. 도출된 연구 결과는 차세대 제품 개발과 가격 정책, 대외 커뮤니케이션 전략 수립에 반영되며, 과제 총괄은 (주)심플플래닛 사업전략실 이화진 상무가 맡는다.이번 사업은 소재 개발과 인증 지원에 더해 소비자 인식을 별도 분야로 두고 있다. 기술 실증과 함께 시장 수용성을 다루겠다는 취지다. 해외에서는 싱가포르(2020년)와 미국(2023년)이 세포배양육 판매를 승인하는 등 시장이 열리는 단계에 접어들었고, 국내에서도 관련 제도 정비가 진행되고 있다.국내 세포배양식품 기업들이 원천기술을 확보하며 생산 가능성을 입증해 온 반면, 소비자가 실제로 이를 받아들일지에 대한 데이터는 상대적으로 부족했다는 점이 배경으로 꼽힌다. 세포배양식품은 기술 개발 속도에 비해 소비자 접점이 적어 명칭과 생산 방식에 대한 이해도가 낮고 인식 편차도 큰 만큼, 시장이 열리기 전에 수용성 데이터를 확보해 두는 것이 중요하다는 게 회사 측 설명이다.(주)심플플래닛 사업전략실 이화진 상무는 “소비자가 어떤 지점에서 거부감을 느끼고 어떤 설명에 설득되는지를 확인하는 것이 이번 연구의 핵심”이라며 “확보한 데이터는 제품 기획뿐 아니라 표시 기준이나 명칭 논의 등 제도 영역에서도 참고 자료로 쓰일 수 있을 것으로 본다”고 말했다.심플플래닛은 이번 사업에서 소비자 인식과 함께 소재 개발, 인증 지원 분야에도 선정됐다. 소재 개발 분야에서는 식용 소재 기반 세포 지지체와 범용 부유배양 플랫폼 개발을, 인증 지원 분야에서는 공인시험기관을 통한 원료 안전성 평가와 품질 규격 자료 구축을 각각 수행할 예정이다.생산 기술과 품질 검증, 시장 조사를 병행해 상용화에 필요한 요소를 단계적으로 갖춰 나간다는 계획이다. 회사는 2021년 설립 이후 세포배양 식품원료를 개발해 왔으며, 올해 초 베조스 어스 펀드와 어스샷 프라이즈의 공동 파트너십 프로그램에 국내 기업으로는 유일하게 선정된 바 있다.양승현 리포터