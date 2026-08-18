담소 소사골순대·육개장, 창업 15주년 맞아 ‘제2의 도약’

세줄 요약 창업 15주년 맞아 제2의 도약 선언

B급 상권 소형 매장서 일매출 291만원

보쌈 추가·배달 확대 성장 전략

이미지 확대 (사진=담소 제공)

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소사골 순대국과 육개장으로 사랑받아온 담소 소사골순대·육개장이 창업 15주년을 맞아 ‘ 담소 제2의 도약’ 을 선언했다.담소는 지난 15년간 고객들이 보내준 신뢰와 사랑에 보답하고, 앞으로의 15년을 준비하기 위해 올해 초부터 매장 인테리어 고급화와 메뉴 경쟁력 강화에 나섰다.특히 최근 개점한 매장은 입지가 뛰어나지 않은 B급 상권의 22평 규모, 13개 테이블에 불과한 소규모 매장임에도 하루 평균 약 291만원의 매출을 기록하고 있다. 더욱 주목할 점은 현재 홀과 포장 영업만으로 달성한 매출이라는 것이다.좋은 입지나 대형 매장에 의존하지 않고도 높은 매출을 만들어내면서 담소의 브랜드 경쟁력과 메뉴 상품성을 입증하고 있다. 향후 배달 영역까지 본격적으로 확대할 경우, 기존 홀·포장 매출에 배달 매출이 더해지면서 추가적인 매출 성장 가능성도 기대된다.메뉴 역시 기존 순대국·육개장 전문점에서 한 단계 더 나아가 보쌈을 새롭게 추가해 ‘순대국·육개장·보쌈 전문점’으로 브랜드를 업그레이드했다. 이를 통해 점심뿐 아니라 저녁 식사와 가족 외식, 모임 등 다양한 고객 수요를 확보한다는 전략이다.담소 관계자는 “15년 동안 고객 여러분께 받은 사랑과 신뢰에 보답하기 위해 새로운 도약을 준비했다”며 “작은 규모의 B급 상권 매장에서도 높은 매출을 만들어낼 수 있다는 가능성을 확인한 만큼, 앞으로도 매장 고급화와 메뉴 개발, 배달 등 다양한 영업 채널을 통해 브랜드 경쟁력을 더욱 높여가겠다”고 밝혔다.창업 15년. 담소는 검증된 브랜드 경쟁력을 바탕으로 새로운 15년을 향한 ‘제2의 도약’을 시작한다.양승현 리포터