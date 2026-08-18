파리바게뜨, 해외 공항에서 매장 선봬… 허영인 회장, 글로벌 여행객 공략 나서

세줄 요약 필라델피아 공항 첫 매장 개점, 미국 300호점 의미

그랩앤고 운영으로 공항 이용객 편의성 강화

허영인 회장 주도 글로벌 거점 확대 전략 가속

이미지 확대 파리바게뜨 미국 필라델피아 공항점 개요(사진 제공: 파리바게뜨)

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K-푸드가 전 세계 식문화의 한 축으로 자리 잡으며 글로벌 소비자와 만나는 접점도 다양해지고 있다.파리바게뜨는 허영인 회장이 주도하는 글로벌 사업 확대 전략에 맞춰 해외 주요 거점 공항을 중심으로 유통 네트워크를 빠르게 넓혀가고 있다고 밝혔다. 파리바게뜨가 미국 필라델피아 국제공항에 현지 첫 공항 매장을 열고 글로벌 여행객 공략을 본격화한다.최근 문을 연 미국 펜실베이니아주 필라델피아 국제공항점(터미널 C 게이트 8번 인근)은 파리바게뜨의 미국 내 300번째 점포이자, 미국 시장 진출 이후 처음으로 선보이는 공항 점포다. 연간 3000만 명 이상이 이용하는 미국 동부 핵심 공항에 둥지를 틀면서 현지 유동 인구는 물론 전 세계 여행객을 대상으로 브랜드 인지도를 높일 수 있는 발판을 마련했다.필라델피아 공항점은 공항 이용객의 특성을 반영해 좌석 없이 운영되는 그랩앤고(Grab ＆ Go) 형태의 매장으로 꾸며졌다. 다양한 베이커리 제품과 음료를 중심으로 이동 중에도 간편하게 즐길 수 있는 메뉴를 제공하며, 공항 상권에 최적화된 서비스를 선보이고 있다.이번 필라델피아 공항점 개점은 허영인 회장이 지속적으로 추진해 온 글로벌 사업 확대 전략의 연장선이다. 허영인 회장은 해외 공항을 단순한 판매 공간이 아닌 글로벌 소비자들이 브랜드를 처음 경험하는 전략적 거점으로 보고, 주요 국제공항을 중심으로 브랜드 접점을 확대해 왔다.각 공항 매장에서는 현지 소비자들의 입맛과 이용 특성을 고려한 메뉴 운영도 함께 이뤄지고 있다. 필리핀 니노이 아키노 국제공항에서는 구운 치킨 갈비와 매운 불고기 크림 파스타 등 한국과 현지 식문화를 접목한 메뉴를 선보이고 있으며, 캄보디아 테쪼 국제공항에서는 ‘트리오 K-스파이시 샌드위치’, ‘스파이시 김치 페이스트리’ 등이 좋은 반응을 얻고 있다. 또한 이동 수요가 많은 공항 상권 특성을 반영해 간편하게 즐길 수 있는 테이크아웃 메뉴와 식사 대용 제품군도 강화했다.특히 이번 필라델피아 국제공항 진출은 허영인 회장이 꾸준히 추진해 온 글로벌 사업 확대 전략의 연장선으로 평가받는다. 파리바게뜨는 2005년 미국 첫 매장 개점 이후 현재 미국 30개 주로 사업을 확장했으며, 2025년에는 전년 대비 약 30%의 매출 성장과 함께 흑자를 달성하는 등 북미 시장에서 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 해외 공항 네트워크 확대도 K-베이커리의 글로벌 영향력을 높이기 위한 핵심 전략 가운데 하나로 꼽힌다.파리바게뜨 관계자는 “필라델피아 국제공항점은 미국 300호점이자 미국 첫 공항 매장으로서 상징적인 의미를 갖는다”며 “앞으로도 글로벌 거점을 지속적으로 확대하며 K-베이커리의 우수성을 알리고, 세계 각국 고객들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.양승현 리포터