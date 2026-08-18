알집매트, 유아매트 자발적 리콜 83% 달성…“20일까지 완료 목표”

세줄 요약 일부 유아매트 커버서 TDI 검출, 자발적 리콜 진행

2026년 4~6월 생산분 대상 무상 교환 조치

교환 완료율 83%, 20일까지 전면 마무리 계획

이미지 확대 (제이월드산업 제공)

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㈜제이월드산업의 유아 매트 브랜드 알집매트가 일부 제품에서 TDI 성분이 검출된 것과 관련해 진행 중인 자발적 리콜이 현재까지 약 83% 완료됐다고 밝혔다.알집매트는 지난 2026년 4월부터 6월 사이에 제조·유통된 일부 라인업을 대상으로 자발적 리콜을 시행하고, 해당 구매 고객을 대상으로 제품 무상 교환 등 후속 절차를 밟아 왔다. 리콜 대상 품목은 ▲더블제로매트 ▲트리플제로매트 ▲에코칼라폴더매트 ▲에코실리온매트 등 4개 제품군 중 특정 기간 생산분이다.이번 리콜 조치는 일부 매트 커버에서 TDI(톨루엔디이소시아네이트) 성분이 검출된 사실을 확인하면서 이뤄졌다. 내부 폼 등 내장재 부위에서는 해당 성분이 검출되지 않았으나, 알집매트 측은 유아 안전을 최우선으로 고려해 분석 결과를 통보받은 즉시 해당 기간 생산 물량 전체에 대해 자발적 회수 및 교환을 결정하고 고객 안내를 진행해 왔다.8월 18일 현재 전체 리콜 접수 및 대상 고객 중 약 83%에 대한 교환 처리가 완료된 상태다. 알집매트는 미접수 및 교환 대기 중인 잔여 대상자에 대해서도 처리에 속도를 내 오는 8월 20일까지 리콜 절차를 전면 매듭지을 계획이다.알집매트 관계자는 “향후 원자재 입고부터 제조 공정 전반에 걸친 안전 관리 및 품질 검증 시스템을 한층 엄격하게 강화해 재발을 방지할 것”이라고 밝혔다.리콜 대상 모델 확인과 상세 교환 신청 방법은 알집매트 공식 웹사이트에서 안내받을 수 있으며, 보유 중인 제품의 제조일자와 세부 모델명을 대조해 대상 여부를 파악할 수 있다.양승현 리포터