갤러리아 센터시티, DJI·가민 오픈…“디지털·라이프스타일 강화”

세줄 요약 DJI·가민 신규 매장 동시 오픈

드론·스마트워치 체험형 판매 강화

개장 기념 할인·사은품 프로모션

이미지 확대 갤러리아백화점 센터시티에 오픈한 DJI 매장. 센터시티 제공

이미지 확대 갤러리아백화점 센터시티에 오픈한 가민(Garmin) 매장. 센터시티 제공

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갤러리아백화점 센터시티는 글로벌 드론·이미징 브랜드 DJI와 GPS 스마트워치 브랜드 가민(Garmin) 신규 매장을 함께 오픈했다고 17일 밝혔다.DJI 매장에서는 드론과 액션캠, 짐벌 등 다양한 영상 촬영 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있다.가민 매장에서는 러닝·골프·사이클링·아웃도어 등 스포츠 활동에 특화된 GPS 스마트워치와 웨어러블 제품을 선보인다.센터시티는 신규 매장 개장을 기념해 21~23일까지 프로모션을 진행한다.DJI는 일부 품목을 제외하고 5% 할인 혜택을 제공한다. 매빅 4 프로 구매 고객에게는 DJI 백팩 프로를, 100만 원 이상 드론 구매 고객에게는 65W 충전기를 각각 증정한다.가민은 행사 기간 ‘2026 Garmin Run 참가 티켓 증정 이벤트’를 진행한다. 가민 본품 구매 고객을 대상으로 Garmin Run 10K 또는 Half 참가권을 선착순 증정한다.센터시티 관계자는 “DJI와 가민 입점으로 디지털·아웃도어 상품군을 강화하고 고객 선택의 폭을 넓혔다”며 “변화하는 고객 수요에 맞춰 차별화된 브랜드와 콘텐츠를 지속 선보일 계획”이라고 말했다.천안 이종익 기자