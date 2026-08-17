경제 부모님 사드릴까… 한가위 명절 선물전 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/17/20260817031006 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-08-17 00:48 입력 2026-08-17 00:48 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 부모님 사드릴까… 한가위 명절 선물전 서울 강남구 코엑스에서 16일 열린 ‘2026 한가위 명절 선물전’에서 관람객들이 올 추석 명절 선물을 살펴보고 있다. 지난 14일 개막해 이날 종료한 이번 전시에선 1000여 가지 이상의 다양한 선물 세트가 전시됐다.도준석 전문기자 서울 강남구 코엑스에서 16일 열린 ‘2026 한가위 명절 선물전’에서 관람객들이 올 추석 명절 선물을 살펴보고 있다. 지난 14일 개막해 이날 종료한 이번 전시에선 1000여 가지 이상의 다양한 선물 세트가 전시됐다.도준석 전문기자 2026-08-17 B3면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지