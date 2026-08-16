경제 아름다운 추석 선물 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/16/20260816500050 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-08-16 15:15 입력 2026-08-16 15:15 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026한가위명절선물전’을 찾은 관람객들이 명절 선물을 살펴보고 있다. 2026.8.16 도준석 전문기자 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026한가위명절선물전’을 찾은 관람객들이 명절 선물을 살펴보고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 명절 선물전이 개최된 년도는? 2025년 2026년