구름도원, 더현대 서울 팝업 흥행… 누적 방문객 6000명 돌파

샤오팅 미공개 포토카드 300장 한정 증정

이미지 확대 사진=구름도원 제공

세줄 요약 더현대 서울 팝업 누적 방문객 6000명 돌파

복숭아 요거트·치즈 옥수수 한정 메뉴 인기

샤오팅 방문 이벤트와 포토카드 증정 진행

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

디저트 브랜드 ‘구름도원’이 더현대 서울에서 진행 중인 팝업스토어 누적 방문객 6000명을 넘어섰다.구름도원은 튀김산도를 중심으로 다양한 디저트 메뉴를 선보이는 베이커리 브랜드다. 대표 메뉴인 ‘생크림구름’, ‘크림브륄레구름’ 등 식빵을 활용한 디저트를 선보이며 브랜드를 운영하고 있다.지난 7월 31일부터 8월 20일까지 더현대 서울 지하 1층에서 운영되는 이번 팝업스토어는, 오직 이곳에서만 맛볼 수 있는 한정 메뉴인 ‘복숭아 요거트 구름’과 ‘치즈 옥수수 구름’ 등을 선보이며 기존 매장과 차별화를 꾀했다. 특히 오픈 직후부터 많은 고객의 발길이 이어지며 행사장은 연일 성황을 이루고 있다.팝업에서는 걸그룹 Kep1er(케플러) 샤오팅의 솔로 싱글 ‘LEGEND’ 컴백을 기념한 시크릿 이벤트도 진행됐다. 샤오팅은 구름도원 더현대 서울 팝업 현장을 직접 방문했으며, 해당 방문 영상은 현재 구름도원 공식 인스타그램 릴스에 공개돼 있다.또한 구름도원은 팝업 한정 메뉴인 ‘치즈 옥수수 구름’을 구매한 고객에게 샤오팅 ‘LEGEND’ 미공개 포토카드를 선착순으로 증정한다. 행사는 14일부터 진행되며 포토카드는 총 300장 한정으로, 준비 수량이 모두 소진되면 이벤트도 종료된다.합정 본점의 인기에 힘입어 팝업에서도 뜨거운 열기가 이어지면서 현재까지 팝업스토어 누적 방문객은 약 6천 명으로 집계됐다. 한정 메뉴와 이벤트를 통해 기존 고객뿐 아니라 신규 고객의 방문도 이어지고 있다고 구름도원 측은 설명했다.구름도원 관계자는 “더현대 서울 팝업스토어에 보내주신 관심과 성원에 감사드린다”며, “남은 기간에도 한정 메뉴와 아티스트 방문 이벤트 등 팝업스토어에서만 선보이는 콘텐츠를 이어갈 계획”이라고 말했다.한편, 구름도원 더현대 서울 팝업스토어는 오는 8월 20일까지 진행되며, 이후 부산 삼정타워(8월 21일~9월 3일)와 현대백화점 판교점(9월 21일~10월 15일)에서 릴레이로 이어집니다. 행사 및 이벤트에 대한 보다 자세한 사항은 구름도원 공식 SNS를 통해 확인하실 수 있다.류정임 리포터