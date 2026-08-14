파리바게뜨 빵값 5% 올린다… “생식빵 4100원·케이크 3.6만원”

세줄 요약 빵류 86종·디저트 41종 평균 5% 인상

생식빵·카스테라·케이크 등 주요 품목 조정

원료비·제반 비용 상승 이유로 설명

이미지 확대 파리바게뜨가 오는 25일부터 빵류 86종과 케이크·디저트류 41종 등 총 127종 품목을 평균 5.0% 인상한다고 14일 밝혔다. ‘상미종 생식빵’(왼쪽)은 3900원에서 4100원으로 5.1%, ‘마이넘버원 케이크’(오른쪽)는 3만 5000원에서 3만 6000원으로 2.9% 각각 오른다. 파리바게뜨 홈페이지 캡처

이미지 확대 지난 11일 라오스 수도 비엔티안 빠뚜사이 지역 내 복합쇼핑몰에 개점한 파리바게뜨 라오스 1호점 전경. 상미당홀딩스 제공

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파리바게뜨가 오는 25일부터 빵류 86종과 케이크·디저트류 41종 등 총 127종 품목을 평균 5.0% 인상한다고 14일 밝혔다.주요 품목별 권장 소비자가격 기준으로 ‘상미종 생식빵’은 3900원에서 4100원으로 5.1%, ‘카스테라’는 2400원에서 2500원으로 4.2%, ‘마이넘버원 케이크’는 3만 5000원에서 3만 6000원으로 2.9% 각각 오른다.파리바게뜨의 가격 인상은 지난해 2월 이후 1년 6개월 만이다.파리바게뜨는 “원료비와 각종 제반 비용 상승에 따라 불가피하게 가격을 조정하게 됐다”고 설명했다.앞서 파리바게뜨를 운영하는 파리크라상의 관계사인 비알코리아는 지난 2일부터 던킨 도넛 39종의 가격을 평균 6.5% 인상한 바 있다.CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르도 지난달 31일부터 총 76종 제품의 권장 소비자 가격을 평균 8.2% 올렸다.이정수 기자