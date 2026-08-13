산림조합라이프, 상반기 성과 두드러져…내실·성장 지속

세줄 요약 상반기 순이익 7억5100만 원, 전년 대비 증가

부금 선수금 1384억 원, 신규 회원 모집 확대

보전 비율 준수와 최고 신용등급으로 신뢰 강화

이미지 확대 (사진=산림조합라이프)

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상조 업계 전반에 대한 소비자 불안감과 시장 불확실성이 상존하는 가운데, 산림조합이 100% 출자해 설립한 산림조합라이프㈜(대표이사 이창석)가 공신력과 건전한 재무 구조를 발판으로 상반기 괄목할 만한 경영 성과를 거두고 있다고 밝혔다.13일 산림조합라이프의 2026년 상반기 경영 실적 보고에 따르면, 올 상반기 당기순이익은 7억 5100만 원으로 전년 동기 대비 20.5% 증가한 것으로 집계됐다. 이에 따라 지난 2022년 시작된 흑자 기조를 안정적으로 이어 가며 올 한 해 ‘5년 연속 흑자 달성’ 목표에 한 발 더 다가섰다.회원의 자산 규모와 기업 신뢰도를 나타내는 선수금 항목에서도 성장세가 뚜렷하다. 올 상반기 기준 부금 선수금은 1384억 원을 기록해 전년 동기 대비 22.6% 대폭 늘었다. 특히 신규 회원 모집 실적은 연간 목표치 절반을 넘어서는 달성률(52.7%)을 기록하며 가입자 증가세를 지속하고 있다.이 같은 호실적의 배경에는 공직유관단체 자회사로서 추진해 온 철저한 원칙 경영이 작용했다는 분석이다. 자금 집행의 투명성과 경영 윤리를 최우선 가치로 두고 엄격하게 관리함으로써 소비자 피해 및 부실 운영 리스크를 사전에 예방하고 있다.실제로 산림조합라이프는 할부거래법이 규정한 법정 선수금 보전 비율 50%를 상조보증공제조합 등을 통해 완벽하게 준수 중이며, 2026년 상조보증공제조합 신용 평가에서도 최고 등급인 ‘1등급’을 받았다. 이와 함께 영업 및 장례 의전 현장 조직을 대상으로 개인정보 보호, 불완전 판매 방지, 소비자 중심 경영(CCM) 교육을 지속적으로 펼치며 소비자 권익 증진에 힘쓰고 있다.이창석 산림조합라이프 대표이사는 “지난 4월 사명 변경 이후 추진해 온 포트폴리오 다각화와 정직한 운영 방식이 고객들의 지속적인 신뢰로 이어지고 있다”라며 “앞으로도 경영 투명성과 재무 안정성을 바탕으로 국민이 가장 안심하고 선택할 수 있는 대표 라이프케어 기업으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터