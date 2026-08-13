오뚜기, 컵라면·만두 가격 인상…‘원가 부담 지속’

다음달 7일부터 컵라면 6.7%·만두 7.7% 올라

이미지 확대 오뚜기 CI. 오뚜기 제공

세줄 요약 원재료·포장재 상승과 고환율로 원가 부담 누적

컵라면 29개·만두 16개 품목 출고가 인상

봉지라면 제외, 다음달 7일부터 대형마트 적용

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오뚜기는 주요 원재료와 포장재 가격 상승, 고환율 등에 따른 원가 부담이 누적됨에 따라 컵라면과 만두 일부 브랜드의 출고가를 조정한다고 13일 밝혔다.이번 가격 조정은 ‘진라면’, ‘열라면’, ‘참깨라면’, ‘컵누들’, ‘X.O.‘ 등 컵라면·만두 일부 브랜드를 대상으로 진행된다. 컵라면 11개 브랜드 29개 품목의 평균 출고가 인상률은 6.7%, 만두 3개 브랜드 16개 품목은 7.7%다.이번 조정에 따라 대형마트 기준 예상 판매가격은 진라면 매운맛 용기(110g)와 열라면 용기(105g)가 1200원에서 1300원으로, 참깨라면 용기(110g)가 1400원에서 1550원으로 오를 전망이다. 만두 브랜드 ‘X.O.’의 교자(324g×2)와 교자 새우＆홍게살(324g×2)은 1만 480원에서 1만 1480원이 된다.이번 출고가 조정은 다음달 7일 대형마트부터 적용될 예정이며, 유통업체별 판매가격은 협의를 거쳐 반영된다. 회사는 소비자의 라면 구매 부담을 줄이기 위해 전체 라면 매출의 약 60%를 차지하는 봉지라면 전 품목을 이번 가격 조정 대상에서 제외했다고 설명했다. 앞서 오뚜기는 지난달 16일부터 카레와 당면, 케첩, 후추 등 제품군의 29개 품목 출고가를 인상한 바 있다.이번 가격 인상의 이유로 오뚜기는 누적된 원가 부담을 꼽았다. 최근 고환율과 국제유가 변동 등으로 라면과 만두에 사용되는 팜유·밀가루 등 주요 원재료와 필름·플라스틱 용기 등 포장재 가격이 상승했다는 것이다.오뚜기 관계자는 “주요 원재료와 포장재 가격 상승, 고환율 등의 영향으로 원가 부담이 누적됨에 따라 일부 제품의 출고가를 조정하게 됐다”며 “앞으로도 가격 인상 요인을 최소화하고 품질 높은 제품을 안정적으로 공급하기 위해 노력하겠다”고 말했다.김현이 기자