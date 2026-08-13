아이유의 데일리도, 화보도 ‘메를(MERL)’… 제이에스티나 ‘Wear the Afterglow’ 캠페인 추가 컷 공개

세줄 요약 아이유와 제이에스티나 캠페인 추가 화보 공개

메를 컬렉션, 레이스·펀칭 디테일 재해석

펜던트 조합형 주얼리와 프로모션 진행

이미지 확대 제이에스티나 메를 추가 화보컷 공개 [제공=제이에스티나]

이미지 확대 제이에스티나 메를 추가 화보컷 ＆ 아이유 공식 인스타그램 [제공=제이에스티나]

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국내 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 브랜드 뮤즈 아이유(IU)와 함께한 신규 캠페인 ‘Wear the Afterglow’의 미공개 화보 컷을 추가로 공개했다.싱그러운 자연의 숨결이 스쳐 간 뒤 남겨진 빛의 잔상을 감각적인 시네마틱 비주얼로 표현한 ‘Wear the Afterglow’ 캠페인 속 아이유는 특유의 서정적인 눈빛을 통해 메를(MERL) 주얼리 컬렉션의 섬세한 디테일을 조명한다.아이유가 착용한 ‘메를(MERL)’은 레이스 특유의 섬세한 패턴과 펀칭 디테일을 현대적으로 재해석한 커스터마이징 주얼리 컬렉션이다. 영원(INFINITO), 희망(BLOOM), 사랑(AMORE), 약속(PROMISE), 소원(WISH), 행운(FORTUNE) 여섯 가지 의미를 담은 골드·실버 펜던트와 체인으로 구성되며, 원하는 펜던트를 자유롭게 조합해 자신만의 의미와 스토리를 완성할 수 있는 것이 특징이다.모던한 블루 셔츠를 착용한 아이유는 레이스 라인을 따라 세팅된 화이트 스톤이 은은한 반짝임을 더하는 목걸이와 팔찌, 펀칭 디테일이 인상적인 원터치 이어링을 함께 매치하여 한층 우아하고 세련된 분위기를 완성했다.또 다른 화보 속 아이유는 블랙 재킷을 더한 시크한 스타일링에 오벌 형태의 레이스 아웃라인이 인상적인 ‘약속(PROMISE)＆소원(WISH)’ 실버 펜던트를 선택했다. 서로 다른 의미를 지닌 펜던트를 조합해 새로운 계절을 앞둔 순간의 기대와 설렘을 감각적으로 표현했다.특히 ‘약속(PROMISE)＆소원(WISH)’ 펜던트는 출시 이후 자사 베스트 아이템으로 주목받고 있으며, 뮤즈 아이유 또한 최근 공식 인스타그램을 통해 해당 실버 펜던트 조합을 착용한 모습을 공개하기도 했다.아이유가 착용한 메를 컬렉션은 제이에스티나 전국 백화점 매장과 공식 온라인 몰에서 만나 볼 수 있으며, 출시를 기념한 할인 혜택 및 스트링 팔찌 사은품 증정 프로모션도 함께 진행된다.양승현 리포터