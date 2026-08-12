모비데이즈, 상반기 영업익 27억 3000만원… 영업이익률 12% 기록

세줄 요약 상반기 매출 225억7000만원, 영업이익 27억3000만원 기록

1분기 손실 만회, 누적 기준 수익성 회복세 뚜렷

영업이익률 12.1% 달성, 하반기 내실 경영 지속

이미지 확대 사진=모비데이즈 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

종합 미디어 콘텐츠 그룹 모비데이즈(대표이사 유범령, 코스닥 363260)가 올해 상반기 수익성을 크게 개선하며 안정적인 이익 창출 기반을 확보했다고 밝혔다.모비데이즈는 2026년 상반기 연결 기준 매출액 225억 7000만원, 영업이익 27억 3000만원, 당기순이익 15억 6000만원을 기록했다고 밝혔다. 상반기 영업이익률은 약 12.1%를 기록했다.특히 올해 1분기 영업손실을 기록했던 가운데, 상반기 누적 기준으로 27억원 이상의 영업이익을 확보하며 수익성 회복세를 뚜렷하게 나타냈다. 당기순이익 역시 15억 6000만원을 기록하며 영업이익뿐 아니라 순이익에서도 안정적인 흑자 기조를 확보했다.회사는 상반기 동안 회사는 사업별 수익성을 면밀히 점검하고 전반적인 운영 효율성을 끌어올리는 데 주력했다. 그 결과, 무리한 외형 확장보다는 실속 있는 사업 중심의 내실 경영을 다진 것이 주효해 이익 개선이라는 성과로 이어졌다는 분석이다.특히 상반기 영업이익률이 두 자릿수에 진입하며 외형 성장뿐 아니라 내실 있는 이익 창출 역량까지 입증했다. 모비데이즈는 탄탄해진 상반기 이익 기반을 토대로 하반기에도 수익성 중심의 경영 기조를 이어가며 안정적인 실적 성장세를 이어갈 방침이다.모비데이즈 관계자는 “상반기에는 사업 운영 효율과 수익성 개선에 집중하면서 영업이익 27억 3000만원과 12.1%의 두 자릿수 영업이익률을 기록했다”며 “하반기에도 수익성 중심의 경영 기조를 이어가면서 안정적인 이익 창출 기반을 강화하고 하반기에도 수익성 중심의 실적 흐름을 이어가겠다.”고 말했다.류정임 리포터