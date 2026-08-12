한국산업기술진흥원, 새 CI·비전 공개…“혁신 동반자 될 것”

KIAT, 새 비전 체계·CI 선포식

이미지 확대 한국산업기술진흥원 새 CI 한국산업기술진흥원 제공

이미지 확대 한국산업기술진흥원 새 슬로건 한국산업기술진흥원 제공

이미지 확대 전윤종 한국산업기술진흥원(KIAT) 원장이 11일 새 비전·기업이미지(CI) 선포식에서 발언을 하고 있다. KIAT 제공

이미지 확대 11일 전윤종 한국산업기술진흥원(KIAT) 원장을 비롯한 KIAT 참석자들이 새 비전·기업이미지(CI) 선포식에서 기념촬영을 하고 있다. KIAT 제공

세줄 요약 새 비전·CI 선포, 혁신 동반자 선언

제조 AI 전환·지역 성장 정책 반영

현장 중심 실행과 성과 강조

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한국산업기술진흥원(KIAT)이 새로운 비전과 기업이미지(CI)를 공개했다.KIAT는 지난 11일 서울 강남구 한국기술센터에서 ‘뉴 비전 체계·CI 선포식’을 열고 새로운 CI 등을 선보였다고 12일 밝혔다.KIAT는 이날 ‘미래 기술로 기업의 도약을, 균형 발전으로 지역의 활력을 이끄는 혁신 동반자’라는 비전을 제시했다. 한국이 대체 불가 산업강국으로 도약하는 여정에서 정책을 뒷받침하는 데 그치지 않고 산업 현장의 변화를 주도적으로 이끌겠다는 의지를 담았다는 설명이다. KIAT는 “정부 중점과제인 제조 인공지능 대전환(M.AX)과 지방 주도 성장 정책 방향을 구체적으로 반영한 것”이라고 전했다.새 CI에는 KIAT를 중심으로 상하좌우로 뻗어가는 네 꼭짓점에 신뢰, 상생, 혁신, 주도 등 4가지 핵심 가치를 담았다. ‘디자이닝 이노베이션(Designing Innovation), 내일의 혁신을 그리다’라는 슬로건도 내걸었다. 혁신을 주도적·역동적으로 설계하고 그려 나가겠다는 의미다.전윤종 KIAT 원장은 “새로운 CI와 슬로건은 현장의 문제를 해결하고 산업 혁신을 직접 설계해 나가겠다는 다짐”이라며 “책상 위가 아닌 현장에서 성과로 증명하는 실행 중심의 혁신 동반자가 되겠다”고 말했다.세종 강주리 기자