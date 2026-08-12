전국 수영인 1300명과 함께한 ‘2026 아레나 마스터즈’… 아레나코리아, 성공적 마침표

생활체육 수영 축제 열기 이어져… 수영 국가대표 후원 통해 아시안게임 지원도 본격화

이미지 확대 사진=아레나코리아 제공

세줄 요약 춘천서 1300명 참가한 수영 축제 성료

신청 1분 마감, 생활체육 열기와 도전

아시안게임 앞두고 국가대표 지원 강화

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글로벌 스포츠 브랜드 아레나코리아가 지난 8월 8일부터 9일까지 강원도 춘천국민체육센터에서 열린 ‘2026 아레나 마스터즈’를 성공적으로 마무리했다. 전국 각지에서 모인 1300명의 참가자가 함께한 이번 대회는 생활체육 수영인들의 열정과 도전이 어우러진 축제의 장으로 마무리됐다.아레나코리아와 강원특별자치도수영연맹이 공동 주최·주관한 이번 대회는 참가 신청 개시 1분 만에 정원이 마감될 만큼 높은 관심을 받았다. 학생부와 성인부 참가자들은 이틀 동안 자신의 한계에 도전하며 레이스를 펼쳤고, 브랜드 슬로건인 ‘Beyond the Water’의 의미를 현장에서 직접 실천했다. 완주한 참가자 전원에게는 완영 메달이 수여됐다.경기 외에도 현장 곳곳에서 다채로운 프로그램이 펼쳐졌다. 수영장 인근 호반체육관에는 대회 특별 팝업스토어와 럭키드로우 이벤트, 그리고 참가자와 가족들이 편안히 쉴 수 있는 휴게 공간이 마련되어 모두가 함께 즐기는 축제 분위기를 자아냈다.이번 대회를 성공적으로 마무리한 아레나코리아가 다가오는 9월 ‘2026 아이치·나고야 아시안게임’을 겨냥해 대한민국 수영 국가대표 선수단 지원에 총력을 기울인다. 대한수영연맹의 공식 후원사인 아레나코리아는 그간 국내 수영 선발진의 국제 경쟁력 강화를 위한 든든한 조력자 역할을 해왔으며, 이번 아시안게임에서도 지속적인 후원을 이어갈 방침이다.특히 선수 후원 프로그램 ‘팀아레나(TEAM ARENA)’ 소속 김우민 선수를 비롯한 국내 주요 선수들이 아시안게임 출전을 앞두고 있어 기대를 모으고 있다. 아레나코리아는 경기복과 훈련 용품 지원은 물론 선수들이 최고의 경기력을 발휘할 수 있는 환경을 조성하는 데에도 적극 나설 예정이다.아레나코리아 관계자는 “‘2026 아레나 마스터즈’를 통해 수영을 사랑하는 많은 참가자들과 의미 있는 시간을 함께할 수 있었다”며 “앞으로도 생활체육 수영 활성화와 국가대표 선수 지원을 함께 이어가며 대한민국 수영 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.한편, 아레나코리아는 선수용 경기복부터 워터스포츠 용품, 라이프스타일 의류까지 폭넓은 제품군을 전개하고 있다. 아울러 국내외 수영대회를 지속해서 후원하고 다양한 스포츠 문화 프로그램을 운영하며 수영 저변 확대에 앞장서고 있다.류정임 리포터