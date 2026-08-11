‘전기요금, 네이버페이로도 납부’…한전·네이버 업무협약

올 연말 시행

이미지 확대 한국전력공사와 네이버페이 관계자가 11일 경기 성남시 네이버1784에서 ‘전기요금 청구·수납 디지털화를 위한 업무협약’을 맺고 기념사진을 촬영하고 있다. 좌측부터 이정호 한전 영업본부장, 이향철 네이버페이 책임리더. 한국전력공사 제공

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올해 연말부터 전기요금을 네이버페이를 통해 납부할 수 있게 된다.한국전력공사와 네이버페이(Npay)는 11일 경기 성남 네이버 1784에서 ‘전기요금 청구·수납 디지털화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 업무협약에 따라 네이버 모바일 플랫폼을 통해 전기요금 전자문서 청구서를 받을 수 있고 네이버페이를 활용한 간편결제가 가능해진다. 전기요금 청구서를 디지털로 전환하기 위한 마케팅 및 홍보에도 협력하기로 했다.서비스는 올해 연말부터 시행된다. 청구서를 보고 간편인증을 통해 요금을 납부하는 과정을 모두 네이버 플랫폼을 이용해 할 수 있다. 한전은 향후 자체 앱인 한전ON과 종이청구서의 QR코드로도 네이버페이 간편결제를 이용할 수 있도록 하는 등 온·오프라인 수납 방법을 넓힐 계획이다.이정호 한전 영업본부장은 “국내 최대 간편결제 플랫폼인 네이버페이와의 협업으로 고객이 한층 편리하게 전기요금을 확인하고 납부할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 고객 눈높이에 맞는 디지털 서비스를 발굴하겠다”고 밝혔다.김중래 기자