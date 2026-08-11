라이즈·에이티즈·르세라핌·아일릿·리센느 출연 ‘K-WORLD DREAM AWARDS’… 알비레오 티켓 이벤트, 현재 당첨확률 100% 근접

알비레오 서비스 오픈 기념, 개통 고객 대상 K-POP 축제 티켓 응모 이벤트 진행

10일 기준 유효 응모 건수 대비 당첨 확률 100% 근접

굿즈 경매 및 ‘STAYC M 요금제’ 등 단순 통신 넘어선 팬덤 특화 서비스로 시장 공략

이미지 확대 ‘2026 K-WORLD DREAM AWARDS(케이 월드 드림 어워즈)’ 포스터

세줄 요약 알비레오, K-WORLD DREAM AWARDS 티켓 이벤트 진행

라이즈·에이티즈 등 출연 예고, 팬 관심 급증

현재 예상 당첨 확률 100% 근접, 추가 확보 추진

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라이즈, 에이티즈, 르세라핌, 아일릿, 리센느 등 인기 K-POP 아티스트들이 출연하는 ‘2026 K-WORLD DREAM AWARDS’ 티켓 이벤트의 현재 예상 당첨 확률이 100%에 가까운 수준을 보이고 있다.코스닥 상장 통신 소프트웨어 전문기업 네이블이 운영하는 MVNO 브랜드 알비레오(Albireo)는 서비스 오픈을 기념해 개통 고객을 대상으로 ‘2026 K-WORLD DREAM AWARDS’ 티켓 응모 이벤트를 진행하고 있다고 밝혔다.‘2026 K-WORLD DREAM AWARDS’에는 라이즈, 에이티즈, 르세라핌, 아일릿, 리센느를 비롯한 최정상급 K-POP 아티스트들이 대거 출연할 예정으로, 공연을 앞두고 국내외 팬들의 관심이 높아지고 있다.알비레오 개통 고객은 가입 시 제공되는 전용 ‘알비포인트’로 공연 티켓 이벤트에 응모할 수 있다. 티켓 응모 1회당 1000 포인트가 소모되며, 당첨자에게는 공연 티켓 1매가 주어진다. 특히 현재 유효 응모 건수를 기준으로 한 예상 당첨 확률은 100%에 육박할 만큼 매우 높은 수준이다.본 예상치는 현재까지의 유효 응모 건수와 확보된 티켓을 바탕으로 산정되었으며, 응모 마감일까지 참여자가 늘어날 경우 최종 확률에 변동이 생길 수 있다. 알비레오는 더 많은 고객분들께 공연 관람의 기회를 드리고자 추가 티켓 확보를 적극 추진하고 있다. 추가 물량이 확보될 경우 예상 당첨 확률은 더욱 상승할 것이다.아울러 알비레오는 단순 추첨 방식 외에 추천을 통한 확정형 티켓 혜택도 함께 운영하고 있다. 가입자가 지인을 추천해 필요한 알비포인트를 확보할 경우 추첨 없이 ‘K-WORLD DREAM AWARDS’ 티켓을 무조건 받을 수 있다.공연 티켓 이벤트와 함께 K-POP 팬들을 위한 스타 굿즈 이벤트도 진행 중이다. 알비레오는 인기 아티스트들의 친필 사인 굿즈와 소장품 등을 알비포인트를 활용해 입찰할 수 있는 자선 경매 이벤트를 제공하고 있다.또한 걸그룹 STAYC와 협업한 전용 통신요금제 ‘STAYC M’을 출시해 통신 서비스와 엔터테인먼트 콘텐츠를 결합한 팬덤 특화 서비스를 확대하고 있다.알비레오는 SK텔레콤 통신망을 기반으로 이동통신과 K-POP 콘텐츠를 결합한 새로운 형태의 MVNO 서비스를 지향한다. 기존 통신 시장의 가격 중심 경쟁에서 벗어나 공연 티켓, 아티스트 굿즈, 팬 이벤트, 알비포인트 등 고객이 직접 체감할 수 있는 혜택을 통신 서비스와 연결하는 것이 핵심 전략이다.알비레오 관계자는 “현재 응모 상황을 기준으로 K-WORLD DREAM AWARDS 티켓의 예상 당첨 확률이 100%에 가까운 수준을 나타내고 있다”며 “다만 최종 당첨 확률은 향후 응모자 증가에 따라 변동될 수 있기 때문에 관심 있는 고객이라면 현재의 높은 당첨 기회를 활용해 서둘러 참여해 보시길 바란다”고 밝혔다.이어 “더 많은 고객이 K-POP 공연을 직접 경험할 수 있도록 추가 티켓 확보를 계속 추진하고 있으며, 앞으로도 통신 서비스를 이용하면서 공연과 아티스트 콘텐츠를 함께 즐길 수 있는 알비레오만의 혜택을 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.한편, 국내외 관심이 집중된 K-WORLD DREAM AWARDS 티켓 응모 이벤트는 8월 23일까지 열리며, 알비레오 가입 고객분들이라면 누구나 참여하실 수 있다.류정임 리포터