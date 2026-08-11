IBK연금보험 ‘디지털 5년든든연금보험’, 보험다모아 연금보험 온라인가입 부문 환급률 상위권 기록

세줄 요약 디지털 5년든든연금보험, 환급률 상위권 기록

보험다모아 온라인 가입 부문 1위, 비대면 가입

5년간 연 3.90% 확정금리, 수수료 절감 설계

이미지 확대 보험다모아 화면 캡쳐/연금보험 온라인가입 부문(40세 남성, 월보험료 10만원, 납입ㆍ유지기간 10년)(사진 제공: IBK연금보험)

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IBK연금보험은 이달 초 선보인 ‘IBK 디지털 5년든든연금보험’이 보험 비교·추천 플랫폼 ‘보험다모아’의 연금보험 온라인 가입 부문(40세 남성, 월 보험료 10만 원, 납입·유지 기간 10년 기준)에서 환급률 상위권을 기록했다고 11일 밝혔다.보험다모아 연금보험 온라인 가입 부문에서 1위에 오른 이 상품은 5년간 연 3.90%(세전, 연복리) 금리를 보장하는 디지털(홈페이지) 전용 연금보험이다. 별도의 영업점이나 은행 방문 없이 인터넷을 통해 비대면으로 간편하게 가입할 수 있는 것이 특징이다.해당 상품은 다이렉트 가입 방식을 적용해 판매 수수료 등 유통 비용을 절감함으로써 고객이 지급받는 연금액 수령 수준을 높이도록 설계됐다. 가입 후 초기 5년간은 연 3.90%의 확정금리를 적용받으며, 5년 경과 이후에는 시장 금리를 반영한 매월 변동 이율로 부리된다.아울러 계약 유지 기간에 맞춰 적립금에 보너스를 더해 주는 ‘장기유지보너스’와 일정 수준 이상의 보험료 납입 시 적용되는 ‘고액 보험료 할인’ 혜택을 함께 제공한다. 또한 월 보험료 150만 원 이하 등 세법상 비과세 요건을 충족할 경우 연금 수령 시 비과세 혜택도 누릴 수 있다.한편, IBK연금보험은 공식 홈페이지에서 이번 신상품 가입 고객을 대상으로 최대 3만 원의 모바일 상품권을 지급하는 이벤트를 진행하고 있다.양승현 리포터