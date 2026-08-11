광복절 앞두고 각계 500명 국회 집결…‘원코리아’ 범국민 선언

세줄 요약 국회서 광복81 원코리아 통일전진대회 개최

각계 500여 명 참석해 두 국가론 반대 표명

자유민주적 평화통일과 원코리아 비전 강조

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제81주년 광복절을 맞아 시민사회, 종교계, 실향민, 탈북민, 청년 등 각계 인사 500여 명이 국회에 모여 분단 극복과 평화통일 의지를 다지는 범국민 결의대회를 개최한다.원코리아범국민연대와 송석준 국회 외교통일위원장이 공동 주최하는 ‘광복81 원코리아 통일전진대회’가 11일 오전 10시 국회의원회관 대회의실에서 열린다. ‘두 국가 NO! 원코리아 YES!’를 슬로건으로 내건 이번 행사는 최근 남북 관계를 둘러싸고 대두되는 ‘두 국가론(Two Koreas)’에 대응해, 대한민국 헌법이 지향하는 자유민주적 평화통일 가치와 원코리아 비전을 국민적 차원에서 확인하고자 추진됐다.주최 측은 “광복절은 단순히 일제로부터의 해방을 기념하는 날이 아니라, 분단이라는 미완의 과제를 함께 안고 있는 날”이라며 “광복 81주년을 맞아 통일을 향한 국민적 의지를 다시 모으는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다. 이어 “최근 남북을 별개의 국가로 규정하려는 논의가 이어지는 가운데, 두 국가론은 독립을 위해 목숨 바친 선열들의 정신에 정면으로 배치되며 헌법에 기초한 평화통일 원칙과도 양립할 수 없다”고 강조했다.대회는 송석준 외교통일위원장과 장만순 일천만이산가족위원회 위원장의 인사말과 정대철 대한민국헌정회 회장, 백승주 원코리아범국민연대 고문, 최수진 국민의힘 원내수석대변인의 축사로 시작해 태영호 제21대 국회 외교통일위원회 간사의 기조 스피치, 서인택 통일을실천하는사람들 상임의장의 통일실천운동 제안으로 이어진다. 이어 청년·미래세대(대표 강규리), 기독교(대표 장학일 목사), 불교(대표 응천 스님), 실향민·이산가족(대표 장만순), 탈북민(대표 강철환), 해외 동포(대표 케네스 배) 등 6개 그룹 대표들이 차례로 연단에 올라 각계의 ‘원코리아 결의’를 발표하며 국민적 연대와 통일 의지를 다진다.행사는 성악가 임청화 백석대 교수와 탈북 가수 전향진 홍보대사의 공연에 이어 남북 출신 청년 대표의 결의문 낭독과 전 참석자가 함께하는 ‘우리의 소원은 통일’ 퍼포먼스를 끝으로 마무리될 예정이다.양승현 리포터