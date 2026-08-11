무비자·고환율에 중국 노선 승객 ‘급증’

제주항공 한중노선 37.4% 늘어

中방문객, 펜데믹 전 수준 육박

세줄 요약 한중 노선 수요 급증, 제주항공 실적 개선

무비자·고환율 영향, 중국 여행 선호 확대

20~30대 자유여행객 중심 탑승률 상승

2026-08-11 B2면

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제주항공의 한중 노선 이용객이 올해 들어 40% 가까이 늘어났다. 우리나라를 찾은 중국 관광객이 증가한 데 이어 무비자 정책에 따른 여행 수요 증가와 고환율로 인한 근거리 선호 영향으로 중국을 방문한 내국인도 증가한 탓이다.제주항공은 올해 들어 7월까지 한중 노선에서 49만 4300석을 공급해 지난해 같은 기간 38만 9900석보다 26.8% 늘었다고 10일 밝혔다. 탑승객은 42만 7300명으로 37.4% 증가했고, 탑승률은 86.4%로 6.6%포인트 상승했다.중국 여행 수요가 늘어난 배경으로는 2024년 11월부터 이어져 온 무비자 정책이 꼽힌다. 또 중동 사태 이후 유류할증료 부담도 커지면서 중국으로 수요가 몰린 것으로 풀이된다.연령별로는 20~30대 탑승객이 15만 8500명으로 전체의 37.1%를 차지해 가장 많았다. 이들의 이용 비중이 높은 노선의 탑승률도 상승했다. 부산~상하이(푸동) 노선 탑승률은 89%로 지난해보다 2.1%포인트 올랐다. 제주~베이징(다싱)은 13.7%포인트 오른 89.7%, 인천~칭다오는 10.8%포인트 상승한 93.5%를 기록했다. 제주항공 관계자는 “중국 여행이 기존 단체관광 중심에서 개별·소규모 여행으로 변화하면서 미식과 관광, 야경을 즐기려는 자유여행객이 증가했다”고 설명했다. 제주항공은 현재 11개 중국 노선을 운항 중이다.국토교통부 항공정보포털에 따르면 올해 들어 7월까지 중국으로 향한 여객 수는 954만 4512명이다. 이는 팬데믹 이전인 2019년 같은 기간(1032만 2441명)의 92% 수준이다. 내국인의 중국 여행 회복세와 함께 방한 관광객이 늘면서 저비용항공사(LCC)를 중심으로 중국 노선도 늘리고 있다.김지예 기자