LPGA 메이저 2연승 유해란, 렉스필과 함께 세계 정상 향한 새로운 역사

세줄 요약 유해란, LPGA 메이저 2연패 달성

렉스필, 재계약으로 후원 동행 강화

프로암 개최로 스포츠 마케팅 확대

이미지 확대 (사진=렉스필 제공)

이미지 확대 우승 직후 인터뷰 진행 중인 유해란 프로

이미지 확대 우승 직후 사인 요청을 받은 유해란 프로

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프리미엄 수면 브랜드 렉스필(LEXFEEL)이 후원하는 LPGA 투어 유해란 프로가 메이저 대회 2연속 우승이라는 대기록을 달성하며 세계 여자 골프의 새로운 역사를 써 내려가고 있다.유해란 프로는 지난 KPMG 위민스 PGA 챔피언십 우승에 이어 아문디 에비앙 챔피언십에서도 정상에 오르며 메이저 대회 2연패를 달성했다. 한국 선수로서는 2013년 박인비 이후 13년 만에 한 시즌 메이저 대회에서 연속 우승을 달성한 선수로 이름을 올렸으며, 세계 랭킹 또한 개인 최고 순위까지 끌어올리며 명실상부 세계 정상급 선수로 자리매김했다.렉스필은 유해란 프로와 인연을 꾸준히 이어오고 있다. 올해 후원 재계약을 체결하며 동행을 연장한 렉스필은 유해란 프로가 최고의 경기력을 유지할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가고 있다. 특히 렉스필만의 특허 기술인 “젤스페이서”를 적용한 프리미엄 수면 시스템은 신체의 체압을 고르게 분산시켜 편안한 수면 환경을 제공하고, 장거리 투어와 빡빡한 경기 일정 속에서도 최상의 수면 컨디션과 회복을 유지할 수 있도록 돕고 있다. 유해란 프로는 세계 무대에서 뛰어난 경기력을 이어가며 메이저 2연패라는 값진 성과를 거두었으며, 렉스필은 이러한 수면 환경 지원을 통해 선수와 함께 성장하는 대표적인 파트너십 사례를 만들어 가고 있다.렉스필 관계자는 “유해란 프로의 메이저 2연승은 끊임없는 노력과 철저한 자기 관리 그리고 최상의 컨디션이 만들어 낸 값진 결과”라며 “렉스필의 젤스페이서 기술이 적용된 프리미엄 수면 시스템을 통해 선수들이 경기 전후 충분한 휴식과 회복을 취할 수 있도록 지원하고 있으며, 유해란 프로와 함께 이러한 역사적인 순간을 만들어 갈 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다. 앞으로 세계 최고의 선수들이 최상의 컨디션에서 기량을 펼칠 수 있도록 변함없는 지원을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.‘최고의 퍼포먼스는 최고의 수면에서 시작된다’는 철학을 바탕으로 성장하고 있는 렉스필은 스포츠 마케팅에도 적극 투자하고 있다. 2025년 기준으로 KLPGA와 KPGA를 포함한 국내외 약 30명의 프로 선수를 공식 후원하고 있으며, 선수들의 경기력 향상을 위한 최적의 수면 환경 조성과 컨디션 관리에 힘쓰고 있다.또한 렉스필은 선수와 고객이 함께하는 골프 문화 확산에도 앞장서고 있다. 오는 8월 31일 태광CC에서 ‘제4회 렉스필 프로암 대회’를 개최할 예정이며, KLPGA와 KPGA를 대표하는 프로 선수들과 기업인, VIP 고객들이 함께하는 프리미엄 골프 행사를 준비 중에 있다. 렉스필은 이번 대회를 통해 스포츠 후원은 물론 고객과 선수, 브랜드가 함께 소통하는 차별화된 스포츠 마케팅을 이어 간다는 계획이다.렉스필은 앞으로도 국내외 정상급 선수들과의 파트너십을 지속 확대하며 대한민국 스포츠 발전과 건강한 수면 문화 확산에 기여하는 프리미엄 브랜드로 자리매김해 나갈 예정이다.양승현 리포터