호반그룹·플랜에이치벤처스, ‘2026 HOBAN Hi DEMODAY’ 개최…혁신기술·오픈이노베이션 방향 공유

호반 투자기업 6곳, AI·스마트건설·로보틱스 등 핵심기술 발표

이미지 확대 문갑(앞줄 왼쪽 네번째) 호반건설 경영부문 대표와 ‘2026 HOBAN Hi DEMODAY’ 참가 기업 대표 등이 지난 6일 서울 코엑스 B홀에서 행사를 마치고 기념 사진을 찍고 있다.

이미지 확대 김재은 호반건설 오픈이노베이션 팀장이 지난 6일 서울 코엑스 B홀에서 열린 ‘2026 HOBAN Hi DEMODAY’에서 발표를 하고 았다.

세줄 요약 호반그룹·플랜에이치벤처스 데모데이 개최

투자기업 6곳 AI·로보틱스 기술 공개

미래 신사업·오픈이노베이션 방향 공유

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호반그룹과 플랜에이치벤처스는 지난 6일 서울 코엑스 B홀에서 투자기업의 혁신기술과 오픈이노베이션 추진 방향을 공유하는 ‘2026 HOBAN Hi DEMODAY’를 성공적으로 마쳤다고 7일 밝혔다.‘HOBAN Hi DEMODAY’는 호반그룹의 기업주도형 벤처캐피탈(CVC)인 플랜에이치벤처스가 투자한 기업의 혁신 기술과 서비스를 시장에 소개하고, 호반그룹의 미래 신사업 전략 및 오픈이노베이션 방향성을 공유하기 위해 마련된 자리다. 이날 행사는 문갑 호반그룹 경영부문 대표의 환영사로 막을 올렸으며, 호반그룹의 미래 신사업 비전과 오픈이노베이션 추진 전략이 상세히 소개됐다.이어 진행된 발표 세션에서는 엔티, 로닉, 팔레트, 베스텔라랩, 티엘엑스, 포스리젠 등 플랜에이치벤처스 투자기업 6개사가 무대에 올랐다. 이들 기업은 AI, 스마트건설, 로보틱스 등 신산업 분야의 핵심 기술과 서비스를 선보이며, 산업 현장에서의 실제 적용 사례와 차별화된 기술 경쟁력을 공유했다.발표 이후에는 참석자들과 발표기업 간의 자유로운 네트워킹 시간이 마련돼 실질적인 비즈니스 협력 방안을 논의했으며, 원한경 플랜에이치벤처스 대표의 폐회사를 끝으로 행사는 성황리에 마무리됐다.한편, 이번 데모데이가 열린 ‘2026 호반 동반성장+건설특별관’은 오는 8일까지 서울 코엑스 B홀에서 ‘2026 코리아빌드위크’와 통합 개최된다. 행사 기간 운영되는 ‘HOBAN Open Innovation Week 공동관’을 통해 호반그룹과 협업 중인 다양한 혁신기업들의 기술을 현장에서 직접 확인할 수 있다.한준규 기자