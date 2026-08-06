“매도 불편 없게 실거주 유예 확대”

정부 “부득이한 사유 더 인정할 것”

이미지 확대 “종부세 계산해 드려요” 6일 서울 서초구 반포동의 한 공인중개업소 앞에 정부의 세제 개편안 내용과 함께 ‘종합부동산세, 재산세를 계산해드린다’는 홍보물이 게시돼 있다.

뉴시스

세줄 요약 비거주 주택 실거주 유예 확대 방침

토허제·세제개편 반발에 보완책 시사

공급 확대와 공공임대 병행 추진

2026-08-07 1면

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정부가 “부득이한 사유로 비거주하게 된 주택에 대해 거주한 것으로 간주하는 요건을 더 넓히겠다”고 밝혔다. 취득일로부터 2년간 실거주 의무가 생기는 토지거래허가제(토허제)와 관련해 “추가적인 실거주 유예 확대 방안을 마련하겠다”고 언급했다. 비거주자의 보유세 부담을 키우는 방향의 세제개편안에 대한 반발이 커지자 보완책 마련을 시사한 것이다. ‘세제 카드’ 효과와 맞물려 있는 ‘주택 공급 카드’에는 서울 강남의 노른자 땅까지 포함해 ‘영끌’(영혼까지 끌어모으기)전에 나선다.이형일 재정경제부 1차관은 6일 청와대 유튜브 채널 ‘팩트방앗간’에 출연해 “취학이나 전학, 직장 이전, 해외 체류, 질병 치료, 부모 봉양 등 불가피한 사유로 거주하지 못할 때는 거주용 주택으로 봐드릴 것”이라면서 “이외에 부득이한 사유에 대해서도 더 인정하려고 한다”고 말했다.앞서 정부는 시가 20억원을 초과한 주택 한 채를 보유한 비거주자에 대한 종합부동산세 공제액을 공시가격 12억원에서 9억원으로 줄이고, 양도소득세 장기거주소득공제에서 ‘보유 공제’를 폐지하는 내용의 세제개편안을 발표했다. 그러자 다양한 ﻿사유로 실거주하고 싶어도 못 하는 주택 보유자의 불만이 쏟아졌다. 이에 정부가 국민 의견 수렴을 거쳐 실제 비거주해도 거주 기간으로 인정하는 사유를 더 확대하겠다는 뜻을 밝힌 것이다.“토허제로 집을 팔고 싶어도 못 판다”는 항변에 대해 이 차관은 추가적인 실거주 유예 확대 방안을 마련해 매도에 불편이 없게 하겠다는 뜻을 밝혔다.이번 세제개편안으로 국민 세 부담이 커진다는 우려에 대해서는 “세수 증대를 목적으로 한 것이 아니라 거주 중심의 과세 형평을 맞추려는 조치”라며 “40억~50억원 이상 고가 주택은 그간 혜택이 과도했다고 판단해 정상화하는 것”이라고 설명했다.정부는 세제 보완과 함께 공급 확대에도 총력을 기울이고 있다. 이 차관은 “시장 안정을 위해서는 근본적으로 주택 공급이 늘어나야 한다”며 “이미 발표한 공급 대책을 차질 없이 추진하고 착공 시기도 최대한 단축할 수 있도록 제도 개선을 검토하고 있다”고 말했다.이재명 대통령은 주택 공급 대책과 관련해 “과거의 관습을 탈피해서 비상한 어떤 해법을 내놓으면서 공급 물량을 확보하라”고 지시했다. 이 대통령은 지난 3일 부동산·주식시장 점검회의에서 “기존 여러 가지 공급 대책에 진척이 없는 것은 여러 가지 행정적인 문제가 있기 때문”이라며 “대통령이 직접 관련 대책을 챙기겠다”고 언급한 것으로 알려졌다.이번 세제개편안에 대해 이 대통령은 “세금으로 집값을 잡으려는 건 아니다”라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다. 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이날 CBS 라디오에 출연해 “이 대통령은 이번 세제 개편은 부동산 시장 안정을 위한 단기적 대응 목적이 아닌 공정한 과세를 이루고 과세 형평성을 높이기 위한 것이라고 말했다”고 전했다. 성 수석은 “앞으로 정부는 전월세 안정을 위해 공공 임대 공급을 확대하고 청년이나 무주택자에 대한 주거비 부담 완화 방안을 지속적으로 추진할 것”이라고 밝혔다.이 대통령이 ‘비상한 공급 대책’을 주문한 이후 정부는 활용 가능한 부지를 모두 후보지로 올려놓고 검토에 돌입했다. 준공업단지, 그린벨트(개발제한구역)와 함께 도심 유휴 부지와 노후 청사, 학교 부지도 샅샅이 뒤지고 있다. 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장은 이날 기자간담회에서 “강남에 있는 LH 서울지역본부 부지를 청년 주거 공간으로 제공하기로 했다”고 깜짝 공개했다. 강남구 논현동에 있는 알짜 부지로 반경 350m 이내에 학동초가 있고 지하철 7·9호선과 수인분당선이 지나는 강남구청역·선정릉역과 가까워 ‘더블 역세권’으로 분류된다. 문재인 정부가 2020년 발표한 8·4대책에도 포함됐던 지역으로, 200가구 공급이 가능할 것으로 기대된다.이 대통령이 언급한 공급에 발목을 잡는 ‘행정적 문제’에 대해 이 사장은 “보상 절차 기간을 단축하겠다”고 말했다. 그는 “LH 내 보상 담당 인력을 획기적으로 증원하려 한다”면서 “보상과 인허가를 병행하는 ‘병렬식 절차’를 통해 3기 신도시 공급 시기를 최대한 앞당기겠다”고 밝혔다.조중헌·김진아 기자