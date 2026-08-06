경제 마곡 국제 임신 출산·유아교육박람회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/06/20260806500205 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-08-06 16:43 입력 2026-08-06 16:43 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 6일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 국제임신출산 유아교육박람회를 찾은 사람들이 영유아 심폐소생술을 배우고 있다. 2026.8.6 도준석 전문기자 6일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 국제임신출산 유아교육박람회를 찾은 사람들이 영유아 심폐소생술을 배우고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 국제임신출산 유아교육박람회가 열린 장소는? 코엑스 마곡 코엑스 강남