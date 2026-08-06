경제 발언하는 오세훈 시장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/06/20260806500157 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-08-06 15:35 입력 2026-08-06 15:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 오세훈 서울시장이 6일 서울시청에서 열린 ‘부동산 정상화를 위한 시민 대토론회’에서 마무리 발언을 하고 있다. 2026.8.6 도준석 전문기자 채유미 서울시의원, ‘홍보물 편집위원회’ 위원장 선출 서울시의회 바로가기 오세훈 서울시장이 6일 서울시청에서 열린 ‘부동산 정상화를 위한 시민 대토론회’에서 마무리 발언을 하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 오세훈 서울시장이 참석한 행사의 주제는? 부동산 정상화 교통 정책