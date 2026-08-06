‘악전고투’ 하이닉스, 피 마르는 개미들…“‘이 가격’ 뚫을지가 관건” [재테크+]

최고가 찍고 떨어진 주가…반등 속 ‘숨 고르기’

“124만 7000원 깨지면 추가 하락도 가능해”

“171만원 위로 올라서면 상승 흐름 반전” 전망

월가 IB, 목표가 상향…엇갈리는 단·장기 시각

이미지 확대 인공지능(AI) 생성 일러스트

세줄 요약 사상 최고가 이후 반토막 난 뒤 소폭 반등

124만7000원 지지선, 160만~170만원 저항선

171만원 안착 시 반전 가능성, 단기 신중론

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SK하이닉스 주가가 단기적인 반등세를 보이면서 상승세가 계속 이어질지에 대한 투자자들의 관심이 고조되고 있습니다. 일각에서는 여전히 넘기 힘든 저항선에 막혀 다시 하락할 위험이 있다는 분석도 나오는데요. 단기적으로 하락 가능성이 열려 있는 만큼 무작정 거래에 뛰어들기보다는 신중한 투자 판단이 필요하다는 지적입니다.6일 유가증권시장에서 SK하이닉스는 전 거래일 대비 10% 가까이 급락하며 151만원대에 거래되고 있습니다.지난 6월 25일 장중 사상 최고가인 298만 7000원을 찍은 이후, 지난달 29일에는 124만 6000원까지 밀렸다가 소폭 반등한 수준을 유지하는 모양새입니다.이달 들어선 주가가 회복세를 보이는 듯하다가도 번번이 강력한 저항선에 막혀 다시 주저앉는 등 불안정한 줄타기를 이어가는 모습인데요.투자 전문매체 인베스팅닷컴은 SK하이닉스의 차트를 분석해 ‘저항선’과 추세를 바탕으로 주가 흐름을 진단했습니다.여기서 저항선이란 주가가 상승하다가도 특정 가격대에 도달하면 매물이 쏟아져 나오며 추가 상승을 막아서는 벽과 같은 가격대입니다. 해당 가격에서 팔려는 물량이 사려는 수요보다 훨씬 많기 때문에 형성되는 벽으로 이해할 수 있습니다.인베스팅닷컴은 “SK하이닉스 주가가 5시간 차트 기준으로 하락 압력이 우세한 상황에서 124만 7000원 부근에 ‘하락 깃발형’ 패턴을 형성하고 있다”며 “이 가격대가 향후 주가 향방을 결정지을 핵심 경계선”이라고 분석했습니다.‘하락 깃발형’이란 주가가 급격히 떨어진 뒤 깃발처럼 좁은 폭으로 오르내리는 모양새를 뜻합니다. 표면적으로는 주가가 회복하는 듯 보이지만 실제로는 다음 하락을 앞두고 에너지를 모으는 대표적인 ‘하락 지속 신호’로 해석됩니다.다만 인베스팅닷컴은 “124만 7000원~130만원 구간이 하락을 막아줄 가장 확실한 지지선 역할을 할 것”으로 내다봤습니다. 이 가격대는 최근 기록한 저점이자 주가 변동 범위의 최하단인 ‘볼린저 밴드 하단선’이 맞닿는 지점으로 주가가 바닥권에 도달했을 가능성이 있다는 의미입니다.물론 이 마지막 방어선이 깨질 경우 추가 급락을 피하기 어렵다는 경고도 이어졌는데요. 인베스팅닷컴은 “만약 124만 7000원 밑에서 장을 마감할 경우, 쏟아지는 급격한 매도세가 촉발될 수 있다”고 경고했습니다.단기 반등 과정에서도 주의가 필요하다는 지적이 나옵니다. 당장 SK하이닉스가 넘어야 할 가장 큰 저항선은 160만~170만원 구간입니다.인베스팅닷컴은 “전형적인 하락 추세 패턴이 나타나고 있으며 160만~170만원 구간의 저항선에서 모든 반등이 제한되는 양상”이라며 “SK하이닉스는 지속적인 하락 추세 속에서 고군분투하고 있으며, 일부 매수세의 조짐이 보였지만 전체적인 추세를 보면 신중한 접근을 요구한다”고 덧붙였습니다.반대로 거래량이 터지면서 주가가 171만원 위로 확실히 안착한다면 다시 상승 흐름으로 반전될 가능성도 열려 있다는 분석입니다.다만 장기적으로는 주가가 우상향할 것이라는 전망도 최근 월가 투자은행(IB)들 사이에서 잇따르고 있는데요.미국 증시에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)에 대해 지금보다 최대 2배까지 오를 수 있다는 전망이 나오고 있기 때문입니다. 보통 미국에서 거래되는 SK하이닉스 ADR 가격은 국내 본주 주가와 비슷한 흐름을 보이는 편입니다.캔터 피츠제럴드 리서치팀은 지난 4일 낸 고객 보고서에서 SK하이닉스 ADR에 대해 향후 12개월 내 목표주가로 현재의 약 2배 수준인 300달러를 제시하고 ‘비중 확대’ 의견을 냈습니다.로젠블랫도 ‘매수’ 의견과 함께 목표주가 320달러를 내놨고, 니덤은 ‘매수’ 의견에 목표주가 200달러를 제시했습니다. 윌리엄 블레어 역시 ‘시장수익률 상회’ 등급을 매겼습니다.윌리엄 블레어의 세바스찬 나지 애널리스트는 SK하이닉스를 두고 “AI 시대를 이끄는 메모리 선도기업”이라며 “샌디스크와의 협력이 메모리 수요 기대감을 뒷받침하며 주가를 최대 80%까지 끌어올릴 동력이 될 수 있다고 내다봤습니다.김성은 기자