[서울데이터랩] 미국 증시 혼조세…기술주 약세에 나스닥 하락

세줄 요약 다우 상승, 나스닥 하락한 혼조 장세

헬스케어·금융주 강세, 방어주 선방

알파벳·AMD 급락, 기술주 부담 확대

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5일(현지 시간) 미국 증시는 개장 초반 혼조 흐름을 나타냈다. 다우존스 지수는 5만4349.12로 전일 대비 263.24포인트(0.49%) 상승한 반면, 나스닥 종합지수는 2만6363.44로 221.55포인트(-0.83%) 하락했다. S＆P 500 지수도 7723.55로 12.97포인트(-0.17%) 밀리며 대형 기술주 중심의 부담이 이어지는 모습이다.세부 지수별로 보면 다우운송지수는 2만1577.33으로 0.93% 하락했고, 나스닥 100은 2만9487.79로 0.83% 내렸다. 필라델피아 반도체지수 역시 1만2008.88로 1.40% 하락해 기술주와 반도체주 전반의 약세를 반영했다. 반면 변동성지수(VIX)는 15.81로 4.18% 하락해 시장의 극단적 불안 심리는 다소 완화된 상태다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 경기방어주와 금융, 헬스케어 일부 종목이 강세를 보였다. 일라이 릴리는 4.86% 급등했고, 유나이티드헬스 그룹은 1.28%, 존슨앤드존슨은 1.04% 올랐다. 제이피모간체이스와 뱅크오브아메리카도 각각 0.48%, 0.56% 상승하며 금융주가 비교적 견조한 흐름을 나타냈다. 홈디포는 1.41%, GE 에어로스페이스는 1.04% 상승했다.반면 에너지와 일부 소비재 종목은 부진했다. 셰브론은 2.10%, 엑슨모빌 홀딩스는 1.51% 하락했고, HSBC 홀딩스 ADR은 3.17% 내렸다. 오라클은 0.93%, 캐터필러는 0.62%, P＆G는 0.82% 하락 마감 수준을 나타냈다.나스닥 시가총액 상위 종목에서는 종목별 차별화가 더 뚜렷했다. 엔비디아는 219.22달러로 3.43% 상승하며 대형 기술주 가운데 가장 두드러진 강세를 보였다. 애플은 0.52%, 메타는 0.14%, 브로드컴은 0.03%, 월마트는 0.71%, 인텔은 0.20% 상승했다. 마이크론 테크놀로지도 0.06% 오르며 보합권 강세를 기록했다.하지만 주요 빅테크와 성장주는 전반적으로 약세였다. 마이크로소프트는 1.09%, 아마존은 1.72%, 테슬라는 1.77% 하락했다. 특히 알파벳 클래스 A와 클래스 C는 각각 4.03%, 4.05% 급락했고, AMD는 7.04% 떨어지며 반도체 투자심리를 압박했다. ASML 홀딩 ADR은 1.97%, 어플라이드 머티어리얼즈는 2.26%, 램 리서치는 3.25% 하락해 반도체 장비주도 약세를 보였다. 스페이스X는 13.61% 급락하며 낙폭이 두드러졌다.이날 시장은 다우지수의 상대적 강세와 나스닥의 약세가 교차하면서 업종 간 순환매 양상을 보였다. 헬스케어와 금융주가 지수를 떠받친 반면, 대형 기술주와 반도체주 조정이 나스닥과 반도체지수 하락으로 이어졌다. 투자자들은 장중 기술주 낙폭 확대 여부와 대형주 중심의 수급 변화를 주시할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자