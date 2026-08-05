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[포토] ‘8년만에 태어난’ 아기사자 ‘라온’

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수정 2026-08-05 10:34
입력 2026-08-05 10:05
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에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’이가 5일부터 일반에 처음 공개된다.



삼성물산 리조트부문은 지난 6월 5일 태어난 아기 사자 라온이를 이날부터 에버랜드 동물원의 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다고 밝혔다.

온라인뉴스부
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