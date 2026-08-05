경제 [포토] ‘8년만에 태어난’ 아기사자 ‘라온’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/05/20260805800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-05 10:34 입력 2026-08-05 10:05 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 에버랜드, 아기 사자 라온 공개에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’이가 5일부터 일반에 처음 공개된다. 삼성물산 리조트부문은 지난 6월 5일 태어난 아기 사자 라온이를 이날부터 에버랜드 동물원의 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다고 밝혔다. 2026.8.5 삼성물산 제공 이미지 확대 에버랜드, 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’ 일반 공개삼성물산 리조트부문은 지난 6월 5일 태어난 아기 사자 ‘라온’을 5일부터 에버랜드 동물원의 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다고 밝혔다. 사진은 에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’. 2026.8.5 삼성물산 리조트부문 제공 이미지 확대 에버랜드, 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’ 일반 공개삼성물산 리조트부문은 지난 6월 5일 태어난 아기 사자 ‘라온’을 5일부터 에버랜드 동물원의 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다고 밝혔다. 사진은 에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’. 2026.8.5 삼성물산 리조트부문 제공 이미지 확대 생후 2개월 아기 사자 ‘라온’, 에버랜드에서 만나요에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’이가 5일부터 일반에 처음 공개된다. 삼성물산 리조트부문은 지난 6월 5일 태어난 아기 사자 라온이를 이날부터 에버랜드 동물원의 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다고 밝혔다. 2026.8.5 삼성물산 제공 에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’이가 5일부터 일반에 처음 공개된다. 삼성물산 리조트부문은 지난 6월 5일 태어난 아기 사자 라온이를 이날부터 에버랜드 동물원의 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다고 밝혔다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 에버랜드에서 아기 사자가 태어난 것은 몇 년 만인가? 8년 만 10년 만