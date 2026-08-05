[포토] ‘8년만에 태어난’ 아기사자 ‘라온’

1 / 4 이미지 확대 에버랜드, 아기 사자 라온 공개 에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’이가 5일부터 일반에 처음 공개된다. 삼성물산 리조트부문은 지난 6월 5일 태어난 아기 사자 라온이를 이날부터 에버랜드 동물원의 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다고 밝혔다. 2026.8.5 삼성물산 제공

이미지 확대 에버랜드, 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’ 일반 공개 삼성물산 리조트부문은 지난 6월 5일 태어난 아기 사자 ‘라온’을 5일부터 에버랜드 동물원의 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다고 밝혔다. 사진은 에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’. 2026.8.5 삼성물산 리조트부문 제공

이미지 확대 에버랜드, 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’ 일반 공개 삼성물산 리조트부문은 지난 6월 5일 태어난 아기 사자 ‘라온’을 5일부터 에버랜드 동물원의 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다고 밝혔다. 사진은 에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’. 2026.8.5 삼성물산 리조트부문 제공

이미지 확대 생후 2개월 아기 사자 ‘라온’, 에버랜드에서 만나요에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’이가 5일부터 일반에 처음 공개된다. 삼성물산 리조트부문은 지난 6월 5일 태어난 아기 사자 라온이를 이날부터 에버랜드 동물원의 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다고 밝혔다. 2026.8.5 삼성물산 제공

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에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 ‘라온’이가 5일부터 일반에 처음 공개된다.삼성물산 리조트부문은 지난 6월 5일 태어난 아기 사자 라온이를 이날부터 에버랜드 동물원의 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다고 밝혔다.온라인뉴스부