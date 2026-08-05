아이소이, 겉·속 기미 케어하는 ‘백광 기미 앰플’ 출시

세줄 요약 백광 기미 크림 호조로 기미 앰플 출시

NMN·나이아신아마이드 결합 성분 설계

겉기미·속기미 개선과 저자극 강조

이미지 확대 아이소이, 백광 기미앰플·백광 기미크림 (사진: 아이소이 제공)

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식물 유래 성분을 바탕으로 한 기능성 화장품 브랜드 아이소이가 ‘백광 기미 크림’의 판매 호조에 힘입어, 같은 라인의 ‘백광 기미 앰플’을 8월 7일 선보인다.‘백광 기미 앰플’은 200시간 항산화 지속 효과를 바탕으로 기미 고민의 원인 요소까지 케어할 수 있도록 설계된 제품이다. 대표적인 항산화 성분인 ‘NMN’과 미백 기능성 성분인 ‘나이아신아마이드’를 배합한 것이 특징이다.특히 두 성분을 결합한 ‘엔엠엔 나이아신™(NMN-NIACIN™)’을 약 50,000ppm 함유해 칙칙한 피부 톤과 겉기미, 속기미 케어에 도움을 줄 수 있도록 했다. 여기에 각질 정돈 성분인 파하(PHA)를 더해 피부를 칙칙하게 보이게 하는 묵은 각질 관리까지 고려했다.이번 신제품은 국내 피부 임상 연구 센터 테스트를 통해 겉기미 면적 32.31% 축소, 속기미 크기 27.92% 감소 등의 개선 효과를 확인했다. 또한 고농축 미백 앰플임에도 저자극 설계를 적용해 민감성 피부도 사용할 수 있도록 했다. 독일 더마테스트 피부 자극 테스트에서 ‘엑설런트(Excellent)’ 등급을 획득했으며, 민감성 피부 대상 자극 테스트도 완료했다.아이소이 상품개발팀 담당자는 “백광 기미 앰플은 기미의 원인부터 체계적으로 케어하는 것을 목표로 기획되었다”며, “’고효능 기미 앰플은 따갑고 건조하다’라는 편견을 깨고 민감한 피부 타입의 고객도 안심하고 사용할 수 있도록 성분과 제형을 설계한 것이 특징”이라고 말했다.한편, 아이소이의 백광 기미 앰플은 8월 7일부터 공식 홈페이지에서 판매되며, 오픈 기념 프로모션으로 최대 44% 할인 프로모션을 진행한다.양승현 리포터