고령층 취업자 첫 1000만명 돌파…고령층 10명 중 7명 “73.6세까지 일하고 싶다”

국가데이터처, 경제활동인구 고령층 부가조사 발표

고령층 69.2% “더 일하고 싶다…생활비 보태려”

가장 오래 근무한 일자리 평균 퇴직연령 53세

희망 근로연령 73.6세…2011년 이후 최고

이미지 확대 지난 2월 4일 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터. 연합뉴스

세줄 요약 고령층 취업자 1012만5000명, 첫 1000만명 돌파

고령층 인구 1701만7000명, 노동시장 확대

희망 근로 연령 73.6세, 생활비 목적 최다

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55~79세까지 고령층 취업자가 올해 처음 1000만명을 돌파했다. 고령층 인구는 1700만명을 넘긴 가운데, 고령층 10명 중 7명은 정년 이후에도 계속 일하기를 희망했다. 희망 근로 연령은 역대 최고 수준인 73.6세로, 생활비를 벌기 위한 목적이 가장 컸다.국가데이터처가 5일 발표한 ‘5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사’에 따르면 55~79세 고령층 취업자는 1012만 5000명으로 전년보다 34만 5000명 증가하며 처음으로 1000만명을 넘어섰다. 경제활동참가율은 60.9%, 고용률은 59.5%로 역대 최고 수준이었던 지난해와 같아 취업자 증가는 고령층 인구 증가의 영향이 컸던 것으로 풀이된다.고령층 인구는 1701만 7000명으로 1년 새 57만명 늘어 전체 15세 이상 인구의 37%를 차지했다. 2016년 63만 1000명 이후 가장 큰 오름폭으로, 고령층 노동시장 규모도 계속 확대하는 모습이다.가장 오래 근무한 일자리를 그만둔 평균 연령은 53.0세로 법정 정년보다 7년 이른 수준이다. 가장 오래 근무한 일자리에서의 평균 근속 기간은 17년 7.1개월로 지난해보다 0.5개월 길어졌다. 일자리를 그만둔 이유로는 사업 부진·조업 중단·휴·폐업이 24.9%로 가장 많았고, 이어 건강 악화(22.1%), 가족 돌봄(15.2%), 정년퇴직(13.2%) 순으로 집계됐다.앞으로 일하기를 원하는 고령층은 1178만 2000명(69.2%)으로 1년 전보다 36만 1000명 늘었다. 이들이 희망하는 근로 연령은 평균 73.6세로 2011년 관련 통계 작성 이후 가장 높았다.이들이 희망하는 월평균 임금은 300만원 이상(23.3%)이 가장 많았고, 200만~250만원 미만(18.0%)이 뒤를 이었다. 노동의 이유에 대해선 53.4%가 ‘생활비에 보태기 위해서’라고 답했다. 2022년 이후 내림세가 이어져 2005년 통계 작성 이후 가장 낮은 수치지만 여전히 절반이 넘는다. 한편 ‘일하는 즐거움’을 이유로 꼽은 응답은 36.7%로 전년보다 0.6% 포인트 상승하며 뒤를 이었다.지난 1년간 연금을 받은 고령층의 비율은 52.7%(896만 9000명)로 1년 전보다 1.0%포인트 상승했다. 월평균 연금 수령액은 88만원으로 지난해보다 2.1% 증가했다. 성별로는 남성이 113만원, 여성이 61만원이었다.세종 김신우 기자