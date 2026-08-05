‘매출 68% 북미·유럽서’…K뷰티 인기에 에이피알 상반기 최대 실적

2분기 영업익 1906억원 사상 최대

이미지 확대 에이피알 2026년 2분기 지역별 매출 비중. 에이피알 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

K뷰티 브랜드 ‘메디큐브’를 보유한 에이피알이 글로벌 사업 확장에 힘입어 지난 2분기와 올해 상반기 모두 역대 최대 실적을 갈아치웠다.에이피알은 5일 잠정 실적 공시를 통해 올해 2분기 연결 기준 매출 7675억원, 영업이익 1906억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 134.2%, 134.5% 증가한 수치로 사상 최대 분기 실적이다. 상반기 누적 매출은 1조 3609억 원으로 반기 기준 역대 최대치이자, 지난해 연간 매출액(1조 5273억원)에 육박했다.회사는 북미·유럽을 중심으로 뷰티 사업이 호조를 보이면서 실적을 견인했다고 분석했다. 두 지역의 매출 비중은 지난해 같은 기간 40%에서 올해 68%까지 확대됐다. 북미에선 ‘타겟’, ‘월마트’ 등 현지 대형마트 입점을 확대했고, 하반기 ‘코스트코’ 입점을 앞두고 있다. 유럽에선 영국, 프랑스, 독일 등에서 온라인 채널 중심으로 유통망을 늘렸다.에이피알은 2분기 영업이익이 아모레퍼시픽그룹(1228억원)을 앞서면서 가파른 성장세를 지속하고 있다. 에이피알 관계자는 “북미, 유럽 등 글로벌 사업이 안정적인 성장 궤도에 올라섰다”며 “앞으로도 제품 경쟁력과 브랜드 경쟁력을 지속 강화하는 한편 글로벌 유통망 확대를 통해 성장을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.김현이 기자