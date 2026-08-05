렉스필, 아시아드CC와 업무협약… “최고의 휴식, 최고의 플레이”

세줄 요약 아시아드CC와 홀인원 이벤트 협약 체결

홀인원 고객에 렉스필 매트리스 경품 제공

프로 골퍼 후원으로 브랜드 접점 확대

이미지 확대 (아시아드CC 사진)

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프리미엄 침대 브랜드 렉스필이 아시아드 컨트리클럽과 업무 협약을 체결하고, 골프 고객을 위한 홀인원 이벤트를 진행한다.이번 협약을 통해 아시아드CC에서 홀인원을 기록한 고객에게는 렉스필의 프리미엄 매트리스가 경품으로 제공된다. 이번 이벤트는 골프의 명예로운 순간을 특별하게 기념할 수 있도록 마련됐다.렉스필은 최고급 수면 환경을 추구하는 프리미엄 침대 브랜드로, 대표 모델인 ‘알렉산더 프리미엄 시그니처’는 최고 사양 기준 약 5억 원대의 제품으로 알려져 있다. 섬세한 수작업과 차별화된 소재, 독창적인 기술력을 바탕으로 프리미엄 침대 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다.특히 렉스필은 골프 선수들의 컨디션 관리와 휴식의 중요성에 주목해 국내외 프로 골퍼 후원에도 나서고 있다. 현재 LPGA, KLPGA, KPGA 투어에서 활동 중인 선수들을 포함해 50여 명의 프로 골퍼를 공식 후원하고 있다.렉스필 관계자는 “최고의 경기력은 최고의 휴식에서 시작된다, 선수들에게 최상의 수면 환경을 제공하고 있다”며 “이번 아시아드CC와의 협약을 통해 골프를 사랑하는 고객들에게도 프리미엄 수면의 가치를 경험할 수 있는 특별한 기회를 제공하게 되어 뜻깊게 생각한다”고 말했다.한편 렉스필은 차별화된 제품 경쟁력과 디자인을 바탕으로 브랜드 입지를 넓혀 가고 있다. 이번 아시아드CC와의 협업 역시 프리미엄 라이프스타일을 지향하는 고객들과의 접점을 확대하는 계기가 될 것으로 보인다.양승현 리포터