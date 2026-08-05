폭염 걱정 뚝… 한화포레나, 사계절 놀이공간 ‘넥스트플로우’ 개발

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한화 건설부문은 기후 변화 속에서도 사계절 야외 활동이 가능한 신개념 놀이공간 디자인 ‘넥스트플로우(Next Flow)’를 개발했다고 5일 밝혔다.‘넥스트플로우’는 날씨와 계절의 영향을 줄이고 물놀이와 휴식을 함께 즐길 수 있도록 기획됐다. 오목한 놀이공간을 가로지르는 브릿지는 분수시스템과 어우러져 여름철 미니 워터파크로, 비수기에는 비와 눈, 햇볕을 막아주는 쉘터나 커뮤니티 공간으로 활용된다.대형 브릿지 구조와 밀도 높은 수목 식재로 직사광선을 차단해 어린이들의 이용 환경을 개선했으며 트램폴린과 터널 등 입체형 놀이시설을 통해 창의적인 신체활동을 돕는다. 넥스트플로우는 총 4개의 테마로 구성되어 단지 규모와 특성에 맞게 적용된다.김민석 건축사업본부장은 “자녀들이 계절에 구애받지 않고 쾌적하게 뛰어놀 수 있는 공간을 만들고자 했다”며 “앞으로도 차별화된 조경 디자인으로 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.박영주 기자