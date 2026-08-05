제주 미분양 2909가구 ‘역대 최다’… 외지인 매입은 23.4% 껑충

준공후 미분양도 2339가구로 전월보다 74가구 늘어

제주시 1910가구, 서귀포 999가구… 읍면 1889가구

6월 주택 인허가 45%·착공 35%·준공 60% 감소

6월 주택 매매 거래량 552건…전년동기 대비 5.1% 증가

이미지 확대 지난 6월 제주지역 전체 미분양 주택은 2909가구로 전월(2804가구)보다 105가구 늘었다. 사진은 노형동 주거밀집지역. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 2026년 6월 주택건설 실적. 제주도 제공

이미지 확대 전국 주택거래 증감률. 제주도 제공

이미지 확대 전국 미분양 주택 현황. 제주도 제공

세줄 요약 미분양 2909가구, 준공 후 미분양 2339가구 최고치

인허가·착공·준공 감소, 공급 부진 심화

주택 매매 소폭 증가, 외지인 매입 비중 확대

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제주 주택시장의 공급 위축이 이어지는 가운데 미분양 주택이 또다시 역대 최고치를 경신했다.주택 인허가와 착공, 준공 실적은 지난해보다 크게 줄었지만 주택 매매 거래는 소폭 증가했고 외지인 매입도 늘어난 것으로 나타났다.제주도가 지난 4일 발표한 ‘2026년 6월 제주 주택 통계 및 현황’에 따르면 지난 6월 제주지역 전체 미분양 주택은 2909가구로 전월(2804가구)보다 105가구(3.7%) 늘었다. 2018년 이후 가장 많은 규모다.악성 미분양으로 분류되는 준공 후 미분양도 2339가구로 전월보다 74가구 증가하며 역대 최고치를 기록했다.지역별 미분양 현황을 보면 제주시가 1910가구(65.7%), 서귀포시가 999가구(34.3%)였으며, 읍·면 지역이 1889가구로 전체의 64.9%를 차지해 동지역(1020가구)보다 미분양이 집중됐다. 읍·면 가운데서는 대정읍(567가구), 애월읍(554가구), 한경면(274가구), 안덕면(226가구), 조천읍(222가구) 순으로 많았다.주택 공급도 전반적으로 부진했다. 6월 주택 인허가는 92가구로 지난해 같은 달보다 45.2% 감소했고, 착공은 177가구로 35.4% 줄었다. 준공 역시 65가구에 그쳐 전년 동기 대비 59.9% 감소했다.반면 분양승인은 450가구로 지난해 같은 달 실적이 없었던 데 비해 증가했다. 올해 상반기 누적 분양승인도 753가구로 지난해 같은 기간(65가구)을 크게 웃돌았다. 6월 기준 민간 분양 공동주택 사업계획승인은 42개 단지 5696가구로 이 가운데 착공 중인 사업장은 17개 단지 3542가구로 나타났다.주택 거래는 다소 회복세를 보였다.6월 주택 매매 거래량은 552건으로 지난해 같은 달보다 5.1%, 전월보다 11.5% 각각 증가했다. 반면 전월세 거래는 2373건으로 지난해보다 2.1% 감소했다.반면 외지인의 제주 주택 매입은 100가구로 지난해 같은 달보다 23.4% 늘었으며 전체 매매에서 차지하는 비중도 18.1%로 1년 전(15.4%)보다 2.7%포인트 상승했다.다만 주택 가격은 여전히 약세를 이어갔다.6월 제주 주택종합 매매가격지수는 전월과 같은 -0.17%를 기록했고, 아파트 매매가격지수도 -0.19%로 하락세를 이어갔다. 전세가격지수 역시 -0.17%를 나타냈다.한편 제주지역 민간아파트 평균 분양가격은 ㎡당 447만 3000원으로 전국 평균(623만 6000원)의 71.7% 수준이었다. 5월 기준 아파트 매매 실거래가는 평균 ㎡당 468만원, 중위가격은 440만원으로 집계됐다.제주 강동삼 기자