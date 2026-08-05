[서울데이터랩] 반도체 랠리에 美 다우·S＆P500 최고치 경신…나스닥 2%대·필라델피아 반도체 6%대 상승

세줄 요약 다우·S&P500 사상 최고치 경신

반도체주 급등, 나스닥 2%대 상승

VIX 상승으로 변동성 경계 동반

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4일(현지시간) 미국 증시는 반도체주를 중심으로 기술주 전반에 매수세가 유입되면서 다우존스 지수와 S＆P500 지수가 사상 최고치를 경신했다.이날 다우존스 지수는 5만 4085.88로 전일 대비 907.47포인트(1.71%) 상승했고, S＆P500 지수는 7736.52로 136.02포인트(1.79%) 올랐다. 나스닥 종합지수는 2만 6584.99로 671.10포인트(2.59%) 상승했으며, 나스닥100은 2만 9733.16으로 956.36포인트(3.32%) 뛰었다. 필라델피아 반도체 지수는 1만 2179.26으로 748.91포인트(6.55%) 급등해 가장 강한 상승세를 나타냈다. 다우운송지수도 2만 1779.91로 2.58% 상승했다.반면 시장 변동성을 보여주는 VIX 지수는 16.50으로 4.04% 상승했다. 주요 지수가 오르는 가운데서도 변동성 지수가 함께 상승해 투자자들이 장중 변동 가능성을 경계하는 모습도 읽힌다.뉴욕증시 상위 종목 가운데서는 산업재와 기술, 금융주가 상승 흐름을 주도했다. 캐터필러는 876.54로 5.60% 올랐고, 오라클은 2.74%, GE 에어로스페이스는 2.26%, 홈디포는 2.42%, P＆G는 2.10% 상승했다. 금융주도 견조했다. 제이피모간체이스는 1.38%, 뱅크오브아메리카는 0.67%, 버크셔 해서웨이 Class B는 0.80% 올랐다.반면 일부 경기방어주와 에너지주는 약세를 보였다. 일라이 릴리는 0.51% 하락했고, 엑슨모빌 홀딩스는 0.71%, 셰브론은 1.44% 내렸다. 유나이티드헬스 그룹은 1.88%, HSBC 홀딩스 ADR은 1.69%, 코카콜라는 0.35% 하락했다.나스닥 상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주 강세가 두드러졌다. 엔비디아는 211.94로 2.56% 상승했고, 애플은 1.96%, 마이크로소프트는 1.06%, 알파벳 Class A는 1.11%, 알파벳 Class C는 0.77%, 테슬라는 1.64% 올랐다.특히 반도체주 랠리가 강했다. 브로드컴은 6.61%, AMD는 7.00%, ASML 홀딩 ADR은 4.22%, 어플라이드 머티어리얼즈는 5.48%, 램 리서치는 7.85% 상승했다. SK하이닉스 ADR은 8.17%, 마이크론 테크놀로지는 7.62%, 인텔은 10.84% 급등했다. 뉴욕증시에 상장된 TSMC ADR도 2.72% 올라 반도체 업종 전반의 강세를 뒷받침했다.개별 종목별로는 스페이스X가 9.43% 급등하며 두드러진 상승폭을 기록했다. 반면 아마존닷컴은 2.32% 하락했고, 메타는 0.39%, 코스트코 홀세일은 0.65% 내리며 일부 대형 성장주는 종목별 차별화 양상을 나타냈다.전반적으로 이날 미국 증시는 반도체와 기술주가 상승장을 견인하는 모습이다. 다만 변동성 지수 상승과 일부 대형주의 약세가 동시에 나타나면서 업종별 순환매와 종목별 선별 장세도 함께 전개되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]ㅈ정ㅇ정연호 기자