물가 석 달 만에 2.8%로 둔화… “중동전 불확실성 해소 단정 못 해”

최고가격제로 0.3%P 낮추는 효과

“8월, 작년 통신비 인하 영향 오를 듯”

2026-08-05 B1면

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지난 5월부터 3%대로 올랐던 소비자물가 상승률이 지난달 석 달 만에 2%대로 내려갔다. 하지만 아직은 물가 추이가 중동전쟁의 영향에서 벗어나며 ‘피크아웃’(정점 후 하락 전환)에 접어들었다고 판단하긴 이르다는 전망이 나온다.국가데이터처가 4일 발표한 ‘7월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.77(2020년=100)로, 지난해 같은 달보다 2.8% 올랐다. 중동전쟁 여파로 3월 2.2%, 4월 2.6%에 이어 5월 3.1%, 6월 3.2%로 올랐다가 다시 2%대로 낮아졌다.석유류 가격 오름세가 한풀 꺾이면서 물가 상승폭이 둔화했다. 지난달 석유류 가격은 전년 동월 대비 15.5% 오르며 전월 24.7%에서 상승폭이 9.2% 포인트 줄었다. 휘발유는 12.6%, 경유는 21.5% 올랐다. 재정경제부는 “석유 최고가격제가 물가 상승률을 0.3% 포인트 낮추는 효과를 냈다”고 분석했다.하지만 경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 2.6% 상승했다. 내구재 물가가 상승한 영향으로 2023년 12월 2.8% 이후 31개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐다.정부는 물가 상승률이 앞으로 다시 뛸 가능성이 있다고 봤다. 이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 “석유류 가격이 단계적으로 가공식품과 외식 가격으로 전이될 수 있다”며 “중동전쟁 영향이 정점을 지났다고 단정하기 어렵다”고 설명했다. 최근 폭염에 따른 작황 악화와 가축 폐사 등으로 8월에 농축수산물 가격이 튀어 오를 가능성도 있다.이지호 한국은행 부총재보는 이날 물가상황점검회의에서 “8월 소비자물가 상승률은 지난해 있었던 ‘이동통신사의 대규모 통신 요금 할인’의 기저효과 영향으로 7월보다 확대될 것”이라고 예상했다.세종 김신우·서울 박소연 기자