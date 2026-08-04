퓨어바이오, 한국 자생 노각나무 조성물 활용 항암 원천기술 특허 획득

세줄 요약 노각나무 발효 추출물 항암 조성물 특허 등록

PCT·미국 출원 병행, 글로벌 권리 확보 추진

연세대 양자사업단과 신약 후보 공동 연구

이미지 확대 퓨어바이오 제공

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노각나무 발효 추출물을 활용한 항암 치료용 조성물 관련 원천기술의 국내 특허 등록이 완료됐다. 퇴행성 질환용 바이오 소재로 영역을 넓히고 있는 퓨어바이오는 이번 특허를 기반으로 천연물 바이오 소재의 산업화를 본격화한다는 전략이다.국내 그린바이오 거점 도시인 경남 진주시에 위치한 신약·바이오 원료 개발 전문 기업 퓨어바이오(PureBio)는 한국 자생식물 노각나무 유래 조성물을 활용한 항암 관련 원천기술의 국내 특허 등록을 완료했다고 4일 밝혔다. 회사는 국내를 넘어 글로벌 바이오 시장으로의 지식재산권 포트폴리오 구축을 본격화한다.이번에 등록된 특허는 ‘노각나무 발효 추출물을 유효 성분으로 포함하는 암 예방 또는 치료용 조성물’이다. 퓨어바이오는 글로벌 권리 확보를 위해 국제특허출원(PCT)과 미국 특허 출원을 병행하고 있다.노각나무는 한국 남부 지역의 깊은 산림을 중심으로 제한적으로 자생하는 식물로, 해외에서는 원료 확보가 쉽지 않은 국내 고유의 바이오자원이다. 퓨어바이오는 노각나무 추출물을 대상으로 세포 분화와 신경 세포 보호 작용을 연구하는 스크리닝 기술을 통해 비교 물질 대비 우수한 항노화·항염·항균·항산화 활성을 나타내는 표적 물질 암펠롭신(Ampelopsin)과 탁시폴린(Taxifolin)을 확인했으며, 이를 기반으로 치매와 알츠하이머병, 시력 보호, 탈모 방지 등 다양한 분야에 적용할 수 있는 원천기술을 축적해 왔다.퓨어바이오는 이번 특허 등록을 계기로 노각나무 유래 물질을 활용한 항암 바이오 소재 분야에서 기술적 우위를 선점하고, 향후 신약과 기능성 바이오 원료 개발 연구를 확대할 계획이다. 이번 성과는 국내 자생식물의 산업적·경제적 가치를 높이고 해외 천연물 자원 의존도를 낮추는 국산 바이오자원 활용 사례이자, 독자적 원천기술 확보를 통해 생물주권을 강화하고 K-바이오 소재의 글로벌 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.아울러 퓨어바이오는 연구개발 역량을 고도화하기 위해 정재호 교수가 이끄는 연세대학교 양자사업단과 ‘양자컴퓨팅 기반 차세대 바이오의약품 개발’을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 노각나무 활용 신약 후보 물질과 바이오 소재 개발을 공동 추진하고 있다.협약에 따라 양 기관은 양자컴퓨팅 기술로 노각나무 유래 성분과 질환 표적 간 상호작용을 정밀 분석해 바이오의약품 개발 가능성을 검토할 예정이다. 이를 통해 천연물 기반 신약 후보 물질 탐색·검증에 소요되는 시간과 비용을 줄이고 발굴 정확도와 효율성을 높일 구상이다.연세대학교 양자사업단 정재호 단장은 “노각나무 기반 항암 원천기술과 양자컴퓨팅 기술을 접목한 이번 연구는 천연물 신약과 바이오 원료 개발의 프로토콜을 바꿀 수 있는 의미 있는 시도”라며 “양 기관의 연구 역량을 결합해 실질적인 바이오의약품 개발 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.퓨어바이오 박시향 대표는 “이번 특허 등록은 항암 분야의 원천기술을 확보했다는 의미를 넘어, 한국 자생식물인 노각나무의 잠재적 가치를 세계 시장에 알리는 중요한 출발점”이라며 “앞으로도 국내 생물자원을 활용한 독자적인 원천기술을 지속적으로 확보하고, 글로벌 천연물 바이오 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터