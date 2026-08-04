올해 7개월간 서울 상업용 부동산 21조 팔려
수정 2026-08-05 10:00
입력 2026-08-05 10:00
해당 자료에 따르면 서울시 25개 구 가운데 상업용 부동산 거래 총액 1위는 강남구(4.2조 원)로 집계됐다. 이어 2위는 중구(3조 원), 3위는 영등포구(1.6조 원), 4위는 송파구(1.5조 원), 5위는 종로구(1.4조 원) 순으로 나타났다. 최하위인 25위는 은평구(996억 원)가 차지했다.
1채당 평균 거래 가격에서도 강남구가 230억 원을 기록해 1위에 올랐다. 2위는 중구(135.7억 원), 3위는 서초구(102.6억 원), 4위는 송파구(99.3억 원), 5위는 영등포구(83.1억 원) 순으로 조사됐으며, 25위는 중랑구(10.4억 원)로 집계됐다.
박종복 나해요 아카데미 원장은 이러한 현상에 대해 “꼬마빌딩 매매는 서울 전역, 대형 빌딩 매매는 강남 3구가 주도한 것으로 나타났다”고 전했다.
양승현 리포터
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