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올해 7개월간 서울 상업용 부동산 21조 팔려

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수정 2026-08-05 10:00
입력 2026-08-05 10:00
상업용 부동산 실거래가 조사업체 유한회사 실거래닷컴이 2026년 1월 1일부터 7월 31일까지의 통계 자료를 발표했다. 이번 조사는 아파트, 빌라, 상가, 오피스텔 등 집합 부동산을 제외한 빌딩 매매(건물 매매), 단독주택(다가구), 꼬마빌딩, 토지 거래를 대상으로 진행됐다.

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자료제공 : 실거래닷컴
자료제공 : 실거래닷컴


해당 자료에 따르면 서울시 25개 구 가운데 상업용 부동산 거래 총액 1위는 강남구(4.2조 원)로 집계됐다. 이어 2위는 중구(3조 원), 3위는 영등포구(1.6조 원), 4위는 송파구(1.5조 원), 5위는 종로구(1.4조 원) 순으로 나타났다. 최하위인 25위는 은평구(996억 원)가 차지했다.

1채당 평균 거래 가격에서도 강남구가 230억 원을 기록해 1위에 올랐다. 2위는 중구(135.7억 원), 3위는 서초구(102.6억 원), 4위는 송파구(99.3억 원), 5위는 영등포구(83.1억 원) 순으로 조사됐으며, 25위는 중랑구(10.4억 원)로 집계됐다.
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박종복 나해요 아카데미 원장은 이러한 현상에 대해 “꼬마빌딩 매매는 서울 전역, 대형 빌딩 매매는 강남 3구가 주도한 것으로 나타났다”고 전했다.

양승현 리포터
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