매일유업, ‘상하목장 콩물두유’ 3종 출시

상하목장 첫 두유 제품

온라인 채널서 우선 판매

이미지 확대 매일유업 ‘상하목장 콩물두유’ 제품 사진. 매일유업 제공

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매일유업은 친환경 브랜드 상하목장을 통해 프리미엄 두유 신제품 ‘상하목장 콩물두유’ 3종을 출시했다고 4일 밝혔다.이번 제품은 수확 후 1년 이내의 국내산 특등급 서리태 품종 ‘청자 5호’만을 선별해 사용한 것이 특징이다. 전통 맷돌 방식으로 껍질까지 그대로 갈아 넣어 진한 맛을 살렸으며, 유화제·소포제·안정제·감미료·향료를 넣지 않은 ‘5무(無) 원칙’을 적용했다.제품군은 무가당·고단백의 ‘서리태’, 저당 제품인 ‘서리태＆쑥’, ‘서리태＆팥’ 등 3종으로 구성됐다. 서리태 외에 인진쑥과 팥도 100% 국산 농산물을 사용했다. 180㎖ 파우치 형태로 매일유업 공식몰 등 온라인 채널에서 구매할 수 있다.매일유업 관계자는 “상하목장이 식물성 두유 카테고리로 확장한 첫 사례로, 기존 유제품에 적용해 온 원산지·품질 관리 방식을 그대로 적용했다”라며 “어떤 콩을 쓰는가에서 더 나아가 언제 수확한 콩을 쓰는가까지 기준으로 삼은 프리미엄 콩물두유”라고 말했다.김현이 기자