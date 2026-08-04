비토즈, 해시키 클라우드와 밸리데이터(Validator) 본계약…생태계 협력 추진

세줄 요약 비토즈-해시키 클라우드 밸리데이터 본계약 체결

노드 인프라 설계·보안 표준 공동 수립 추진

RWA·스테이블코인·토큰화 증권 지원 초점

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비토즈 재단(BEATOZ Foundation)이 해시키 그룹(HashKey Group)의 Web3 인프라 전문 자회사 해시키 클라우드(HashKey Cloud)와 비토즈 네트워크 밸리데이터(Validator·검증인) 참여를 위한 본계약을 체결했다고 4일 밝혔다.양사는 단순 노드 운영을 넘어 인프라 구축 및 보안 전반으로 협력 범위를 확장할 방침이다. 주된 협력 과제는 ▲노드 인프라 공동 설계 ▲네트워크 운영 보안 표준 공동 수립 ▲생태계 활성화 프로그램 운영 등 세 가지 영역으로 구성된다. 이를 통해 네트워크운영 기준을 공동으로 정립하는 체계를 마련한다.특히 이번 협업은 실물자산(RWA)과 스테이블코인, 토큰화 증권 지원에 주안점을 두고 진행된다. 비토즈는 규제 친화적 하이브리드 아키텍처를 기반으로 설계된 블록체인인 만큼, 높은 수준의 검증과 보안 요건이 요구된다.여기에 글로벌 기관 투자자 대상의 스테이킹 및 밸리데이터 인프라 운영 노하우를 갖춘 해시키 클라우드의 인프라가 시너지를 낼 것으로 기대된다. 해시키 홀딩스(3887.HK)의 주요 사업 부문인 해시키 클라우드는 2018년부터 40여 개 주요 블록체인 네트워크에 노드 검증 서비스를 제공해 온 바 있다.한편, 비토즈는 링네트와 공동 개발한 디지털 금융 결제 솔루션 ‘CPG(Crypto Payment Gateway)’를 바탕으로 금융권 및 이커머스 기업 대상의 기술 검증(PoC)을 추진 중이다. 해시키 클라우드 역시 공식 채널을 통해 양사가 노드 인프라, 보안 표준, 생태계 이니셔티브 부문에서 긴밀히 협력할 뜻을 전했다.양승현 리포터