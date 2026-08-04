[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주 강세에 일제히 상승 마감

세줄 요약 대형 기술주·반도체주 강세로 뉴욕증시 상승

나스닥·S&P500·다우 주요 지수 동반 상승

엔비디아·MS·메타 강세, 애플은 하락

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3일(현지 시간) 미국 뉴욕증시는 대형 기술주와 반도체주 강세에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 나스닥 종합지수는 2만 5913.90으로 전장보다 540.04포인트(2.13%) 올랐고, 나스닥100 지수도 2만 8776.80으로 502.61포인트(1.78%) 상승했다. 다우존스는 5만 3178.41로 693.38포인트(1.32%) 올랐으며, S＆P500은 7600.50으로 110.78포인트(1.48%) 상승했다.장 초반부터 주요 지수는 나란히 오름세를 나타냈다. 다우존스는 5만 2759.06, S＆P500은 7504.78, 나스닥 종합은 2만 5452.66에서 출발한 뒤 장중 고점을 높였다. 나스닥 종합의 장중 고점은 2만 5967.44, S＆P500은 7610.04, 다우존스는 5만 3230.08을 기록했다. 필라델피아 반도체지수도 1만 1430.35로 119.28포인트(1.06%) 올라 반도체 업종 전반의 투자 심리를 뒷받침했다.대형주 흐름을 보면 나스닥 시장에서 기술주가 상승세를 주도했다. 엔비디아는 206.64달러로 2.93% 올랐고, 마이크로소프트는 487.65달러로 4.93% 상승했다. 아마존은 284.02달러로 4.58%, 알파벳 클래스A는 373.51달러로 4.88%, 메타는 590.24달러로 6.02% 뛰었다. 테슬라도 322.08달러로 3.49% 상승했다. 반면 애플은 303.42달러로 1.78% 하락해 일부 종목별 차별화도 나타났다.반도체 관련 종목도 전반적으로 강했다. 브로드컴은 0.76%, AMD는 1.78%, ASML 홀딩 ADR은 0.83%, 어플라이드 머티어리얼즈는 2.08%, 램 리서치는 0.54% 상승했다. 인텔도 0.89% 올랐다. 다만 SK하이닉스 ADR은 0.70% 하락해 혼조세를 보였다.뉴욕증권거래소 시가총액 상위 종목 가운데서는 오라클의 급등이 눈에 띄었다. 오라클은 141.85달러로 9.22% 상승했고, GE 에어로스페이스는 2.46%, 캐터필러는 1.87%, 홈디포는 2.43%, 뱅크오브아메리카는 0.86% 올랐다. 반면 일라이 릴리는 2.39% 하락했고, 애브비는 2.33%, 셰브론은 1.85%, 코카콜라는 0.83%, 존슨앤드존슨은 0.76% 내렸다.시장 변동성을 보여주는 VIX 지수는 15.86으로 0.13포인트(0.81%) 하락했다. 위험 회피 심리가 다소 완화된 가운데 거래도 활발했다. 나스닥 종합 거래량은 16억 7234만 7000주, S＆P500은 31억 4097만 7000주, 다우존스는 5억 9842만 9000주를 기록했다.이날 미국 증시는 기술주와 반도체주 중심의 강세가 지수 전반을 끌어올리는 흐름을 보였으며, 대형 성장주의 상대적 강세가 투자 심리를 지지한 것으로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자