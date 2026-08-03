렉스필, 클럽72와 홀인원 이벤트 공동 진행… 지정 홀 2곳에서 프리미엄 매트리스 제공

세줄 요약 클럽72와 렉스필, 홀인원 이벤트 공동 진행

지정 홀 2곳 홀인원 시 프리미엄 매트리스 제공

회원·일반 내장객별 경품 제품 차등 지급

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프리미엄 매트리스 브랜드 렉스필이 골프장 클럽72와 함께 홀인원 이벤트를 진행한다.이번 이벤트는 클럽72 내 지정된 2개 홀에서 운영되며, 이벤트 기간 동안 해당 홀에서 홀인원을 기록한 고객에게 렉스필의 프리미엄 매트리스가 제공된다.이벤트는 2026년 7월 20일부터 2027년 7월 19일까지 1년간 진행될 예정이며, 고객들의 높은 관심과 호응에 따라 양사의 협의를 거쳐 연장 운영도 검토될 예정이다.이벤트 경품은 고객 유형에 따라 차등 제공된다. 클럽72 지정 회원 및 연단체 회원이 홀인원을 달성할 경우 렉스필 G3 매트리스를, 일반 내장객이 홀인원을 기록할 경우 렉스필 G1 매트리스를 제공한다.클럽72는 인천국제공항 인근에 위치한 골프장으로, 국제 대회 개최 경험을 보유하고 있으며 우수한 코스 관리와 뛰어난 접근성을 갖췄다. 다양한 코스를 운영하며 국내외 골퍼들에게 꾸준한 관심을 받고 있는 골프장이다.렉스필은 프리미엄 매트리스 브랜드로, 글로벌 명품 브랜드로의 도약을 목표로 최고급 수면 문화 조성에 힘쓰고 있다. 특히 렉스필 ‘알렉산더 프리미엄 시그니처(SK)’는 판매가 5억 원에 달하는 초고가 라인으로, 브랜드의 럭셔리 포지셔닝을 상징하는 대표 제품으로 꼽힌다.또한 렉스필은 골프 산업 발전과 선수 육성을 위한 스포츠 마케팅에도 적극 나서고 있다. 2025년 기준 LPGA·KLPGA·KPGA 투어에서 활약 중인 유해란, 노승희, 유현조, 이동은, 옥태훈, 문도엽, 이정환 프로를 비롯한 총 33명의 선수를 공식 후원하고 있으며, 후원 선수들은 2025년 LPGA·KLPGA·KPGA 투어에서 총 20승을 달성하는 성과를 거뒀다.이번 클럽72와의 홀인원 이벤트는 골프를 사랑하는 고객들에게 홀인원의 감동과 함께 프리미엄 수면의 가치를 경험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 렉스필은 앞으로도 다양한 골프장과의 협업을 통해 고객 접점을 확대하고 차별화된 브랜드 경험을 제공해 나갈 계획이다.렉스필 관계자는 “홀인원은 모든 골퍼에게 가장 특별한 순간인 만큼, 그 기쁨을 더욱 의미 있게 간직할 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다”며 “앞으로도 골프를 사랑하는 고객들과 함께할 수 있는 다양한 마케팅과 프로모션을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.한편, 이벤트 기간 및 대상 홀 등 자세한 내용은 차후 클럽72 홈페이지를 통해 확인 가능하다.양승현 리포터